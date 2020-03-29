走過夕陽產業華麗變身 台灣紡織廠布局醫療成衣

武漢肺炎台廠防疫火線專題（中央社記者潘姿羽台北29日電）台灣紡織業一度輝煌，近年受到產業外移衝擊逐漸凋零，但紡織業老將們不灰心，靠著經驗與轉型決心逆勢突圍，在機能布料搶下一席之地，更在武漢肺炎疫情蔓延之際，做出台灣第一件P3級防護衣，台灣紡織業成為堅實的抗疫堡壘。

1980年代前期，堪稱是台灣紡織業的黃金歲月，產銷達到歷史高峰，是第一大創匯產業，賺進大把大把外匯，撐起台灣經濟的半邊天。

好景不常，紡織業榮景隨著台灣的工資上漲、紡織新生代國家竄起、成衣廠外移等因素，慢慢變了調，中國崛起更如同雪上加霜，讓國內不少叱吒一時的公司宣告倒閉。

紡織業啟動轉骨期 機能性布料浴火重生

「原來的客戶都拿不到單，又要找新的客戶」，中華民國紡織業拓展會祕書長黃偉基回想起當時的低潮期，除了辛苦，也讓大家體認到「不往前走不行」，因此紡織業者、企業領袖、經濟部工業局齊聚，並在1997至2000年這段期間，啟動最艱困的「轉骨期」。

時至今日，台灣紡織業浴火重生，在機能布領域交出漂亮成績單，黃偉基語氣難掩驕傲地說「國際品牌想要採購機能性布料，首選都是台灣」。

除此之外，在武漢肺炎疫情延燒的關鍵時刻，台灣紡織業爆發最大能量，衛普、南六、儒鴻、聚陽等業者共同組成「防護衣國家隊」，扛起隔離衣、防護衣的生產重任，送至前線保護醫療人員，更讓全台民眾直呼「有你們真幸福」，並溫馨致謝「感謝守護台灣的英雄」。

由於正處防疫的非常時期，業者必須於3、4月陸續交出100萬件隔離衣、10萬件防護衣，除了調度產能、符合規格，許多人不知道的是，台灣過去從未生產過防護衣，都是靠進口，如今聚陽成功端出產品，其實也是產業界的一大步。

聚陽靠著17年前科專計畫的經驗奠基，才得以在最短時間內打造防護衣產線，實現國產化的目標。不過黃偉基指出另一項致勝關鍵，台灣紡織業強項在於運動、戶外的機能性布料，必須防水、透氣，而防護衣關鍵技術在於防止病毒、血液滲透，這部分便能從原本機能布料的研究基礎上出發，相較其他領域，會更有優勢。

韓國紡織強在設計 台灣機能性布料稱霸

舉例來說，鄰近的韓國雖然紡織業也有一定實力，但發展方向與台灣差異很大，紡織產業綜合研究所指出，台灣布的產值約占全體紡織業7成左右，並主攻機能性布料，成衣產值可能只有5%；韓國則以設計為強項，善於操作流行元素，成衣產值約占4成，而且批發市場非常活絡，日本、東南亞、甚至俄羅斯，都會去東大門批貨。

紡織產業綜合研究所表示，韓國因為人口、氣候、戶外運動風氣興盛等3大因素，足以支撐內需市場，「韓國的優勢就是我們的弱勢」。

台灣先天條件受限，但因主攻機能布料，與國際品牌連結更為緊密，可以直接跟國際品牌共同研發，告訴他們有什麼技術、用什麼布，能夠跟上流行趨勢，而且國際品牌在意的Cost down也是台灣強項，「當然很愛台灣」。

紡織雙雄 布局醫療用成衣市場

如今台灣紡織業站穩機能布領域，且再下一城、攻進防疫醫療用品，黃偉基樂見其成，直言經歷SARS、伊波拉病毒、茲卡病毒，到如今武漢肺炎，全球防疫意識抬頭，預估公共衛生領域需求會穩定成長，因此業者把現有產能延伸至公共衛生或醫療用途，「算是很順當的推演」。

台灣紡織業找到自己的關鍵戰場，但全球化時代下，仍面臨強敵環伺的局面，以世界貿易組織（WTO）2018年全球前10大紡織品出口國統計來說，第一名不意外地由中國拿下，且占全球出口比重高達37.6%，而後有歐盟、印度、韓國等，台灣排名第7。

黃偉基說，台灣業者在功能性、環保機能上，量是世界最大，但廠商經營依然兢兢業業，一是台灣自由貿易協定（FTA）覆蓋率和別人差太多，以韓國為例，不只有5000萬人口的內需市場，FTA簽得又比台灣多太多，賣到美國、歐洲、中國都沒什麼問題，相較之下，業者可能就會跟台灣說「產品我很喜歡，但可不可以拉到越南？」

其次，紡織業也必須走向人工智慧（AI），唯有創新才能把效率拉高，但「巧婦難為無米之炊」，黃偉基直言，業界需要化工、化學、機械、IT、國際貿易等人才，其中IT人才最缺，「搶不贏高科技產業」。

結構性問題短期難解，業者能做的唯有把握機會，儘管武漢肺炎疫情衝擊全球需求，紡織雙雄儒鴻、聚陽在此艱困時刻，有志一同地拓展版圖，儒鴻宣布布局醫療用成衣市場，聚陽則已在嘉義建置防護衣產線。

正如紡織股王儒鴻董事長洪鎮海談及上半年營運，以「樂觀進取」4字形容，這也將成紡織業者擺脫傳產窠臼、邁向高科技產業，並在全球競爭下突圍的致勝關鍵。（編輯：林淑媛）1090329