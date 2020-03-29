防護衣成防疫關鍵物資 全球爭搶背後秘辛

武漢肺炎台廠防疫火線專題（中央社記者潘姿羽台北29日電）武漢肺炎疫情延燒全球，其中攸關醫護前線人員安全保障的「防護衣」更是全球爭搶，原料緊繃；究竟它有什麼特殊之處，能夠成為防疫時期的關鍵物資，甚至讓台灣業者組成「國家隊」趕工生產。

「連車縫留下的針孔，都可能有細菌、病毒通過」，聚陽實業跨領域創新中心總經理廖白蓉表示，如果只是P1等級的隔離衣，只需要通過靜水壓、衝擊穿透2項測試，但P3等級的防護衣，須要通過11項測試，為的就是要確保前線醫護人員的安全。

然而，由於當前正處疫情的非常時期，COVID-19又具有高度傳染性，使得隔離衣、防護衣成為珍稀物資，日前也有媒體報導，不少國家的醫護人員防護衣穿破了還捨不得丟。

「全世界都需要這樣的資源（防護衣）」，經濟部工業局官員表示，台灣過去沒有生產過防護衣，但有原料、有技術，國家也有這樣的需要，防護衣國家隊因而誕生。儘管過程牽涉許多溝通、技術細節，政府以及相關法人團隊都鼎力相助，力圖縮短開發時間。

不過防護衣生產從0到1的過程，仍存在許多困難之處，紡織產業綜合研究所指出，P3等級的防護衣須通過許多測試，但很多項目看起來互斥，如耐水壓測試，用最簡單的說法就是「不容易破」，不過醫護人員一穿可能就10個小時，工要做很細，才能穿得舒適、透氣。

透氣同時，又要兼顧病毒、血液無法穿透的標準，紡織產業綜合研究所直言，最難的地方在於「各種要求看似矛盾，但要同時並存」。

幸運的是，聚陽實業SARS時期便投入科專計畫，進行防護衣研發，得以站在較佳的立足點上。廖白蓉說，時隔17年，部分參數必須重新調整，且布料適合溫度，也會影響止水條的契合度，這些都要重新嘗試，但並不算大問題，有了先前的經驗，聚陽得以在短短的時間內，順利通過各項檢測，投入量產。

也因為全心投入防護衣的研發及生產，廖白蓉說，這陣子看電視新聞時，都會特別關注醫護人員穿的防護衣、隔離衣，因為量不夠用，有些醫護人員甚至會先在防護衣外面套一件隔離衣，希望延長防護衣壽命。

隔離衣、防護衣都是為了避免第一線醫護人員受到感染的必需用品，至於穿著選擇，衛福部疾管署解釋，須視醫護人員當下採取的醫療處置、病原體傳染特性、疫情與疾病嚴重程度而定。

舉例來說，醫療機構工作人員照護疑似或確定感染接觸傳播病原體的病人，如感染MRSA、諾羅病毒或COVID-19，或是一般病人但有可能引起血、體液和排泄物噴濺，以及執行可能產生飛沫微粒的醫療處置時，就應穿著防護衣或隔離衣。

衛福部指出，如果照護生物安全等級第4級的病毒性出血熱（如伊波拉病毒感染）、天花、SARS或肺鼠疫個案，以及執行不明原因死亡，或是疑似因高傳染性疾病致死的屍體解剖時，就建議提高至防護衣規格。（編輯：林淑媛）1090329