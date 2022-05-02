推台灣加入WHA 外交部赴非拍醫療短片向世界發聲

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）世界衛生大會（WHA）22日將在瑞士日內瓦舉行，為展現台灣參與世衛的能力與決心，並爭取國際社會支持，外交部今天發布最新策製完成的國際醫療短片「遠來的朋友」（Sweetness of Friendship），向世界傳達台灣數十年在海外公衛醫療合作計畫的卓越貢獻。

外交部發布新聞稿指出，「遠來的朋友」採紀錄片手法拍攝，製作團隊遠赴非洲實境取景，主角是在非洲醫療團服務15年的台灣醫師杜繼誠及3名援外醫療案例，影片介紹台灣專業醫療團在當地工作現況，3名案例癒後的真實生活，展現台灣海外醫療團拯救病患、改善當地居民健康，進而翻轉他們人生、造福當地社會的真實樣貌，充分顯示「台灣可以幫忙」及達成世界衛生組織 「全民均健」的目標。

外交部指出，第一名案例是史瓦帝尼的14歲少年Tsela，他因硬腦膜下積膿一度病危，在接受杜繼誠手術後恢復健康，現在熱愛踢足球，過著正常快樂的生活。

外交部指出，第二名案例是史瓦帝尼的2歲小男孩德拉米尼（Dlamini），他因腦出血，由杜繼誠緊急進行開顱手術後安然度過難關，他的父親Adovocate醫師曾在台灣研習醫學5年，目前投身史國愛滋病防治工作。

外交部指出，第三名案例是馬拉威的瑪莉Mary，她十餘年前和80位當地人接受台灣醫療團訓練後成為傳統助產士，這項助產士訓練計畫大幅降低當地產婦及新生兒死亡率，她至今仍對台灣心存感念。

外交部指出，短片有30秒精華版與4分鐘完整版，溫馨感人的片段搭配非洲大地壯闊的景色，展現海外醫療合作跨越國界令人動容的人道關愛。除中、英文字幕外，外交部也將陸續製作日、德、法、西、越、印、泰、葡萄牙文及阿拉伯文等外語字幕，共以11個語文版向全球播放。民眾除可透過外交部官方臉書粉絲專頁連結，也可在「潮台灣」YouTube頻道與臉書專頁觀賞。（編輯：張均懋）1110502