世衛大會22日登場 衛福部次長李麗芬率團赴日內瓦

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北7日電）第75屆世界衛生大會5月22日登場，台灣至今未收到邀請函。衛福部長陳時中今天表示，他本來希望親自組團前往日內瓦做國民外交，但那時國內恐迎來疫情高峰，將由衛福部次長李麗芬前往。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，世界衛生大會（WHA）過去2年都以視訊方式召開，因應全球逐步解封，WHA今年5月22日至28日將在日內瓦召開實體暨視訊會議。

台灣曾於2009年至2016年以觀察員身分參與WHA，但自2017年起，世界衛生組織（WHO）便以政治因素為由不再邀請台灣。

根據往例，衛福部長陳時中都會親自率團前往日內瓦，在WHA會場舉辦論壇等交流活動，分享台灣的醫療成果。儘管今年尚未收到邀請函，陳時中這次是否親自帶隊前往日內瓦，備受矚目。

同時兼任中央流行疫情指揮中心指揮官身分的陳時中，今天下午在疫情記者會中表示，他本來希望親自前往日內瓦做一點國民外交，但就國內疫情走勢看來，5月底恐迎來COVID-19疫情高峰，他身為指揮官應親自坐鎮，將請衛福部次長李麗芬代替他到日內瓦做國民外交。（編輯：張芷瑄）1110507