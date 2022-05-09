不放棄參加WHA 吳釗燮：今年挺台力道更強

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）世界衛生大會（WHA）22日舉行，外交部長吳釗燮今天表示，目前台灣還在等待邀請函，沒有放棄努力，他透露今年預計能爭取到更多國家以更高層級、更顯著方式來支持台灣。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮、僑務委員會委員長童振源報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」，並備質詢。

針對台灣爭取以觀察員身份加入WHA，吳釗燮在會前接受媒體訪問時表示，台灣現在還在等待邀請函，會努力爭取到最後一分鐘，今年要到日內瓦的宣達團，會由衛福部政務次長李麗芬組團，過程當中也會盡量爭取各國支持台灣參加世衛組織的所有機制與會議。

國民黨立委溫玉霞、江啟臣、民眾黨立委邱臣遠質詢時，都關切台灣今年爭取參與WHA的情況。

吳釗燮答詢時說，今年推案方式還不能公布，但他可以透露「推案力道比以往更重」，各界支持層級也將升高，今年其他國家的支持聲音會凸顯出來。

吳釗燮表示，李麗芬率領的行動宣達團也將利用各國衛生部門首長出席WHA的機會，營造更多與其他國家的互動機會。

江啟臣追問，已安排幾個雙邊會議。外交部國際組織司司長吳尚年答詢表示，美、日都會是洽排的主要雙邊會議對象，但具體已敲定哪些會談國家不能公開。（編輯：蘇龍麒）1110509