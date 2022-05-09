舊金山僑界陸空大遊行 挺台灣入世衛大會

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（中央社記者周世惠舊金山8日專電）今年世界衛生大會（WHA）將召開，台灣連續多年未獲邀參加，舊金山灣區台僑今天以陸空遊行方式，希望在國際間喚起重視「挺台灣、入世衛」的訴求。

第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。

美西時間今天下午由小飛機拉著「健康乃基本人權；挺台灣、入世衛大會」（Health For All Support Taiwan Entry to WHA）的英文橫幅，出現在舊金山灣區米爾皮塔斯（Milpitas）晴朗的天空。

藍天之下，另有數十輛掛有推動台灣加入WHA文宣、妝點著中華民國與美國小國旗的車隊展開遊行。世界華人工商婦女企管協會北加州分會長胡威妮說，這是繼去年「海陸空大遊行」聲援台灣參與世界衛生大會，再一次出擊，也是繼4月30日掛滿國旗的快艇駛入舊金山灣後，一系列僑界表達「挺台灣、進世衛」的聲音。

駐舊金山辦事處長賴銘琪說，全世界最好的200家醫院有14家在台灣，僅次於美、德，是亞洲第一。他譴責中共口口聲聲說要照顧台灣，卻多次阻擋台灣參加世界衛生組織（WHO）專業會議、且派軍機擾台。

金山灣區文教中心主任莊雅淑及副主任徐廣梅，僑務委員魏德珍、呂玉貞、李漢文和吳怡明等人出席，與僑胞在「挺台灣、入世衛」的呼聲中，合唱「愛拼才會贏」的歌曲中，鼓舞人心愈挫愈勇。

此外，每年5月是美國「亞太裔傳統月」（Asian/Pacific American Heritage Month），因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暌違兩年的 「台灣傳統週」（Taiwanese American Heritage Week）7日在舊金山聯合廣場舉行。堪稱美國西岸最大規模的台灣文化節，今年的活動中以聲援台灣參與WHA的聯署活動成為現場排隊的熱區，讓美國民間人士及國際觀光客聽到台灣參與世衛大會與世衛組織的呼聲。（編輯：郭中翰）1110509

美西時間8日一架小飛機拉著「健康乃基本人權；挺台灣、入世衛」（Health For All Support Taiwan Entry to WHA）的英文橫幅，出現在舊金山灣區米爾皮塔斯的天空，表達僑界對台灣參與世界衛生大會（WHA）的訴求。中央社記者周世惠舊金山攝 111年5月9日

「台灣傳統週」文化節活動美西時間7日在舊金山聯合廣場舉行，聲援台灣參與世界衛生大會的聯署活動獲得現場民眾與觀光客支持連署。（金山灣區僑教中心提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年5月9日