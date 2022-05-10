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2022WHA
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2022WHA1/29

世衛大會將登場 關島議會通過決議文挺台參與

2022/5/10 17:13（5/10 17:21 更新）
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關島議會通過決議文挺台參與WHA，副議長巴恩斯（左4）10日致贈決議文給駐關島辦事處處長陳盈連（右4）。（駐關島辦事處提供） 中央社記者侯姿瑩傳真 111年5月10日
關島議會通過決議文挺台參與WHA，副議長巴恩斯（左4）10日致贈決議文給駐關島辦事處處長陳盈連（右4）。（駐關島辦事處提供） 中央社記者侯姿瑩傳真 111年5月10日
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（中央社記者侯姿瑩台北10日電）世界衛生大會（WHA）月底將登場，美國關島議會日前通過決議文支持台灣以觀察員身分與會。關島議會副議長今天強調，持續將台灣排除於世界衛生組織體系之外，已嚴重危害全球健康。

繼去年通過決議文支持台灣參與WHA後，關島議會今年4月底再度通過決議文支持台灣以觀察員身分參加WHA並擴大國際參與。駐關島辦事處發布新聞稿表示，關島議會副議長巴恩斯（Tina Rose Muña Barnes）今天致贈決議文給駐關島辦事處處長陳盈連。

巴恩斯致詞表示，台灣有能力且願意與國際社會共同因應疫情挑戰，是國際公衛合作體系中不可或缺的夥伴，「持續將台灣排除於WHO體系之外，已嚴重危害全球健康」。關島議會呼籲世界衛生組織（WHO）落實健康基本人權，邀請台灣常態性參與WHO所有會議、活動及機制。

陳盈連也說，WHO應邀請台灣參與WHA，「讓台灣在後疫情時代積極貢獻國際社會」。

駐關島辦事處於2020年10月復處之後，關島議會至今已連續2年通過決議文支持台灣參與WHA。陳盈連今天接受巴恩斯致贈決議文時，到場觀禮的關島議會議員也手持Taiwan Can Help（台灣能幫忙）標語，展現友台聲量。

第75屆WHA預計22日至28日在瑞士日內瓦舉行。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；隨後因中國打壓，台灣自2017年起未能獲邀參與。（編輯：黃自強）1110510

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