捷克參院再挺台參與世衛 外交部：展現雙方情誼

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（中央社記者黃雅詩台北12日電） 捷克參議院11日以壓倒性高票通過決議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。外交部表達感謝並指出，這展現捷克政府對台灣的重視與堅定情誼。

捷克參議院11日通過決議，支持台灣參與WHO、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）。外交部發布新聞稿表示，對於捷克參議院連續兩年在世界衛生大會前夕通過決議力挺台灣，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，捷克參議院的決議指出，捷克政府施政綱領及2022年捷美戰略對話聯合聲明，都將台灣視為印太地區的重要合作夥伴，強調捷克與台灣享有共同理念價值，雙邊將在經貿、科技、教育、文化及觀光等領域深化合作。台灣積極投入各項全球議題，卻無機會參與相關國際組織，不僅侷限台灣對國際社會的貢獻，也剝奪台灣人民應有的權益。

該決議案在4日先經捷克參院「外交、國防暨安全委員會」表決通過，11日提請院會審議並獲表決高票通過。捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）及衛生部政務次長波利卡（Padek Policar） 均受邀到場親自見證，充分展現捷克政府對台灣的重視與堅定情誼。

外交部指出，台捷共享自由、民主、人權等普世價值，雙方持續積極發展全方位合作夥伴關係，過去捷克對台灣國際參與一向鼎力支持，例如前年5月捷克參院「外交、國防暨安全委員會」及「衛生暨社會政策委員會」曾分別通過友台決議，支持台灣參與世界衛生組織及世界衛生大會（WHA），去年4月參議院院會首度高票通過支持台灣參加世衛所有相關會議、機制及活動。

外交部說，包括捷克在內的眾多歐洲理念相近夥伴，近來針對台灣參與國際組織議題持續不斷展現強勁支持，再度體現台灣是國際民主社群不可或缺的良善力量。外交部重申，台灣樂願與捷克等民主陣營的合作夥伴攜手努力，繼續為人類的健康福祉及永續發展貢獻心力。（編輯：楊蘭軒）1110512