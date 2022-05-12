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捷克參議院通過決議 挺台參與世衛等國際組織

2022/5/12 08:58（5/12 09:17 更新）
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捷克參議院11日以壓倒性票數通過決議案，支持台灣參與世界衛生組織、國際刑警組織等國際組織的會議、機制和活動。圖為世衛旗幟。（中央社檔案照片）
捷克參議院11日以壓倒性票數通過決議案，支持台灣參與世界衛生組織、國際刑警組織等國際組織的會議、機制和活動。圖為世衛旗幟。（中央社檔案照片）
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（中央社布拉格11日綜合外電報導）捷克參議院今天以壓倒性票數通過決議案，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際刑警組織（Interpol）等國際組織的會議、機制和活動。

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捷克參議院外交、國防與安全事務委員會主席費雪（Pavel Fischer）在推特（Twitter）發文說，參議員今天通過一項決議案，要求讓台灣成為國際組織的觀察員；他還說：「中國無法阻止國際合作。」

由橫跨5大洲、逾200名跨黨派各國國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）在推特證實，聯盟共同主席費雪提出的這項議案，在捷克參議院以51票支持、1票反對通過。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110512

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