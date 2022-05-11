紐約州議會通過友台決議 力挺台灣參與世衛

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）第75屆世界衛生大會（WHA）召開前，紐約州參眾議會今天無異議通過決議，支持台灣參與世衛，並強調台灣為美國在印太地區的重要夥伴，美國將持續支持台灣國際參與。

紐約州議會首屆「友台聯誼茶會」（Taiwan Friendship Reception）同時登場，近30位州參眾議會領袖出席，搭配阿爾巴尼歷史藝術博物館（AIHA）展出旅美藝術家鄭麗雲畫作，紐約州首府瀰漫濃濃台灣味。

駐紐約辦事處長李光章及中華公所主席曾偉康、台灣會館理事長蘇春槐與副理事長方秀蓉、紐約台灣商會會長白育青等僑界領袖獲邀以貴賓身分赴議會見證慶祝紐約州「台灣傳統日」（Taiwan Heritage Day）決議通過，在茶會與議員交流，商討台灣與紐約州如何在因應仇恨亞裔犯罪、經貿、教育及文化等方面深化合作。

紐約州議會通過的友台決議分別由州參議會市政委員會主席塞浦維達（Luis Sepulveda）與州眾議會助理議長拉莫斯（Phil Ramos）領銜提案。

決議提到，美台共享自由民主價值，雙邊關係在台灣關係法及對台六項保證基礎上堅實發展。台海和平穩定對維護自由、開放、安全的印太地區至關重要，而台灣是維護區域和平穩定不可或缺的夥伴。

決議說，美國曾協助且將繼續支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等。

台灣是美國第8大貿易夥伴，也是紐約州第17大出口市場，雙邊經貿投資為紐約州創造逾1萬個就業機會。為進一步強化經貿連結，決議鼓勵美台洽簽避免雙重課稅協定（ADTA）及雙邊貿易協定（BTA）。

為便利雙方民眾往來，決議籲請美國政府將台灣納入前站查驗（preclearance）計畫，促請紐約州與台灣簽署駕照相互承認協定，並鼓勵紐約州與台灣相關單位強化華語文教學、災害防救、人道援助、海洋資源運用與保護等方面的合作。

「友台聯誼茶會」由州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸、市政委員會主席塞浦維達及州眾議會亞太工作小組共同主席牛毓琳主持。

李光章說，台灣獲美國聯邦政府及國會跨黨派支持，欣見紐約州議會以通過友台決議與辦理交流茶會方式展現對民主台灣的情誼，呼應聯邦政府與國會堅若磐石的友台立場，台灣政府與人民至為感謝。

李光章肯定與會僑界領袖在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間面對仇恨亞裔犯罪，仍致力於社區服務，促進紐約州與中華民國台灣的友好關係，貢獻卓著。

駐紐約辦事處也透過新聞稿表示，將繼續與紐約州府會及僑社密切合作，深化雙邊經貿、教育、文化等各項交流。（編輯：陳惠珍）1110511