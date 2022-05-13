歐洲記者聯盟秘書長和副會長挺台灣參與世衛

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（中央社記者林育立柏林13日專電）世界衛生大會（WHA）將在22日登場。歐洲記者聯盟秘書長史汀和副會長馬札克肯定台灣對抗疫情的努力，呼籲各國支持台灣以觀察員身分參與今年的世衛大會。

歐洲記者聯盟（Association of European Journalists，簡稱AEJ）秘書長史汀（Edward Steen）11日在聯盟網站撰文表示，自由國家不僅反對中國對台灣的武力威脅，也應該支持和平的民主國家獲得認可。台灣對全球健康貢獻良多，防疫成果傑出，卻被世界衛生組織（WHO）刻意排擠，實在沒有道理。

歐洲記者聯盟副會長、斯洛伐克國家電視台記者馬札克（Tibor Macák）呼籲全體會員，連署一封信寄給世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），邀請台灣參與世衛。

信中指出，世衛作為全球公衛領域的領導者，因政治考量持續排除台灣與會，嚴重危害全球健康，要求世衛邀請台灣以觀察員身分參加今年的大會。

駐斯洛伐克代表李南陽對歐洲記者聯盟副會長馬札克和秘書長史汀的支持表示感謝，指出記者敏銳的觀察和支持，彰顯台灣能對全球公衛做出更多貢獻，對呼籲世衛納入台灣有重大意義。

1962年成立的歐洲記者聯盟宗旨是推動歐洲統合和捍衛新聞自由，目前在歐洲20個國家有據點。（編輯：林憬屏）1110513