更多編輯台推薦新聞：
脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務
娛樂

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務

「消失的情人節」翻拍日版 大霈：好想去客串
娛樂

「消失的情人節」翻拍日版 大霈：好想去客串

獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作
生活

獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看
生活

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報 5/10
首頁 / 政治
2022WHA
新聞專題
2022WHA1/28

斯洛伐克地方首長挺台參與世衛大會[影]

2022/5/10 07:29（5/10 08:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2019年第72屆世界衛生大會場內布置。（中央社檔案照片）
圖為2019年第72屆世界衛生大會場內布置。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林9日專電）世界衛生大會（WHA）即將登場，斯洛伐克布拉第斯拉瓦省省長德羅巴等地方首長肯定台灣的防疫成就，透過影片呼籲讓台灣參與世衛。

布拉第斯拉瓦省（Bratislava）省長德羅巴（Juraj Droba）在影片中表示，討論全球健康時，政治應放在一邊，他支持台灣參與世界衛生大會。台灣在過去2年展示如何有效對抗可怕的傳染病，應該在全球衛生議題有發言權。

首都布拉第斯拉瓦舊城區（Stare Mesto）的市長歐芙莉特娃（Zuzana Aufrichtova）則指出，台灣作為世界良善的力量，在疫情期間與世界分享資源和技術，幫助需要幫助的人，她支持台灣以觀察員身分參與今年的世衛大會。

第75屆世界衛生大會將在5月22日登場。今年斯洛伐克支持台灣參與世衛大會的力道勝過以往，除了地方首長，國會外交、衛生、歐盟3個委員會日前也通過決議，支持台灣以觀察員身分與會。

駐斯洛伐克代表李南陽對斯洛伐克國會和地方首長的支持表示感謝，強調台灣將繼續與斯洛伐克及全球理念相近的國家合作，一起為全世界人民的健康福祉努力不懈。（編輯：馮昭）1110510

延伸閱讀
世衛大會將至 美眾院通過法案助台灣成為觀察員
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀