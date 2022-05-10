斯洛伐克地方首長挺台參與世衛大會[影]

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（中央社記者林育立柏林9日專電）世界衛生大會（WHA）即將登場，斯洛伐克布拉第斯拉瓦省省長德羅巴等地方首長肯定台灣的防疫成就，透過影片呼籲讓台灣參與世衛。

布拉第斯拉瓦省（Bratislava）省長德羅巴（Juraj Droba）在影片中表示，討論全球健康時，政治應放在一邊，他支持台灣參與世界衛生大會。台灣在過去2年展示如何有效對抗可怕的傳染病，應該在全球衛生議題有發言權。

首都布拉第斯拉瓦舊城區（Stare Mesto）的市長歐芙莉特娃（Zuzana Aufrichtova）則指出，台灣作為世界良善的力量，在疫情期間與世界分享資源和技術，幫助需要幫助的人，她支持台灣以觀察員身分參與今年的世衛大會。

第75屆世界衛生大會將在5月22日登場。今年斯洛伐克支持台灣參與世衛大會的力道勝過以往，除了地方首長，國會外交、衛生、歐盟3個委員會日前也通過決議，支持台灣以觀察員身分與會。

駐斯洛伐克代表李南陽對斯洛伐克國會和地方首長的支持表示感謝，強調台灣將繼續與斯洛伐克及全球理念相近的國家合作，一起為全世界人民的健康福祉努力不懈。（編輯：馮昭）1110510