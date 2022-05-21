美澳英加日駐台機構力挺參與WHA 外交部：誠摯感謝

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（中央社記者游凱翔台北21日電）美國、澳洲、英國、加拿大、日本駐台代表機構今天發布聯合新聞稿，挺台以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）；外交部下午表示，對各國真摯的情誼表達誠摯感謝，也呼籲WHO儘速接納台灣參與。

美國在台協會、澳洲駐台辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、日本台灣交流協會上午發布聯合新聞稿，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）事務，並以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

他們指出，第75屆世界衛生大會將於瑞士日內瓦召開，但台灣仍有相當大程度被排除於全球國際公衛體系外，台灣的專家現正盡全力對抗擴散中的新冠病毒社區感染，而阻擋台灣參加世界衛生大會將使這些努力受限，也有損全球健康安全。

這些駐台代表機構指出，台灣若能有意義的參加世界衛生組織的論壇與技術會議，將使台灣2400萬民眾與全世界都受惠，台灣在公衛的成就值得讚賞，且台灣對疫情的及早反應，以嚴謹採檢策略、嚴密邊境控管及對人權的尊重，都讓台灣成為公衛的成功典範，也讓台灣成為目前為止全世界病例數最低的地方之一。

外交部下午發布新聞稿表示，這些駐台機構透過聯合新聞稿，持續以實際行動堅定支持台灣參與WHO及WHA，外交部對於各國真摯情誼表達誠摯感謝，也籲WHO儘速接納台灣參與。（編輯：郭無患）1110521