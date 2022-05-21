總統：感謝眾多國家發聲支持台灣參與WHA

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天發布長達3分鐘多的影片強調，台灣有能力也有意願貢獻國際世界，感謝眾多國家發聲支持台灣參與WHA，台灣會繼續和世界重要支持民主夥伴堅定攜手相挺。

總統今天在臉書發文表示，她常透過推特向世界各國的朋友傳達台灣的聲音，透過共享民主自由價值的重要理念，全世界許多重要的國際夥伴都和台灣站在一起。

她並說，過去一年來，推特上也發生了無數重要的事件。面對烏克蘭，台灣民眾用積極的行動與捐款支持烏克蘭，因為台灣對民主的堅持一樣感同身受。從去年到現在，包括美國、歐洲議會、波羅的海三國訪團等歐洲國家訪團，以及三個友邦，也都親自來台表達對台灣的堅定支持。台灣也和日本及美國等國家，互相提供重要防疫物資，共同對抗疫情，這就是患難見真情。

總統表示，台灣有能力也有意願貢獻國際世界，感謝眾多國家發聲支持台灣參與WHA，台灣會繼續和世界重要支持民主夥伴堅定攜手相挺。

總統並公布一支長達3分38秒的「民主台灣世界相挺」影片，總統用英語、國語、台語等語言旁白、中英文字幕並陳；總統感謝國際社會對台灣不斷地支持，這對2300萬愛好自由的台灣人民而言意義重大，因為有了這些支持，台灣的民主將更加壯大。（編輯：郭無患）1110521