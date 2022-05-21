尚未獲邀參與WHA 蘇貞昌：中國政治干擾

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（中央社記者賴于榛台北21日電）第75屆世界衛生大會（WHA）22日在瑞士日內瓦舉行，台灣尚未獲邀。行政院長蘇貞昌表示，台灣因中國政治干擾，尚未能獲得邀請參與WHA，盼各國續表態支持台灣加入。

世界衛生大會22日舉行，台灣尚未獲邀；不過朝野立委組成的視導團昨天已啟程前往；前總統馬英九今天在臉書發文指出，他任內年年都能參加WHA，並呼籲總統蔡英文恢復兩岸協商，重建兩岸互信。

行政院長蘇貞昌今天視察松山機場旁新設大型篩檢站整體規劃，行前接受媒體訪問有關WHA相關議題。他指出，防疫不分國界，疫情肆虐全球，世界都知道要對付的是病毒，台灣防疫經驗能對全世界做出最好的貢獻，卻因中國政治干擾，不讓台灣參加WHA。

他表示，愈來愈多的國家清楚表態，希望台灣應該參加WHA，也盼更多的國家表達支持台灣早日參加世界衛生組織的態度，讓台灣貢獻國際社會，也讓台灣被看見。

行政院政委鄧振中與美國貿易代表戴琪昨天在「APEC貿易部長會議」期間舉行雙邊會談，外界解讀為有利台灣加入印太經濟架構。

蘇貞昌表示，台灣希望能跟互動往來的國家有最好的外貿架構，同時也盼有機會參與各種彼此互利互惠的國際經貿組織。

另外，總統蔡英文就任屆滿6週年，蘇貞昌說，台灣在總統蔡英文領導下，這6年來辛辛苦苦興利除弊，防疫工作得到世界肯定，疫情肆虐期間，經濟成長還創11年來新高，政策上也推出不孕症補貼、班班有冷氣，政府還債也創歷史新高，這都是總統領導國家方向正確。（編輯：郭無患）1110521