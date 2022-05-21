美澳英加日駐台代表機構聯合新聞稿 挺台參與WHA

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（中央社記者游凱翔台北21日電）美國在台協會、澳洲駐台辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、日本台灣交流協會今天發布聯合新聞稿，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）事務，並以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

他們指出，第75屆世界衛生大會將於日內瓦召開，但台灣仍有相當大程度被排除於全球國際公衛體系外，台灣的專家現正盡全力對抗擴散中的新冠病毒社區感染，而阻擋台灣參加世界衛生大會將使這些努力受限，也有損全球健康安全。

他們說明，台灣若能有意義的參加世界衛生組織的論壇與技術會議，將使台灣2400萬民眾與全世界都受惠，台灣在公衛的成就值得讚賞，且台灣對疫情的及早反應，以嚴謹採檢策略、嚴密邊境控管及對人權的尊重，都讓台灣成為公衛的成功典範，也讓台灣成為目前為止全世界病例數最低的地方之一。

這些駐台機構表示，台灣在疫情初期與世界各國與地區分享個人防護裝備；台灣也持續開發疫苗，積極希望能對全球疫苗研發的努力有所貢獻，台灣近期於第二屆全球新冠肺炎高峰會上，更承諾進一步提供金融與物資上的援助。

他們強調，透過全球合作暨訓練架構，台灣能就健康議題等全球共同面臨的挑戰，分享專業知識。世界衛生大會可受益於台灣世界級的專業知識，台灣也能幫助世界衛生組織履行其「人人享有健康」的承諾。（編輯：郭無患）1110521