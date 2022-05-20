外交部：感謝盧森堡國會挺台參與WHO

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（中央社記者游凱翔台北20日電）外交部今天表示，盧森堡國會17日全會首度通過強化台盧關係的友台動議，其中包括支持台灣以觀察員身分有效參與世界衛生組織（WHO）技術性會議，由衷感謝盧森堡以實際行動力挺台灣參與國際組織。

外交部晚間發布新聞稿表示，捷克眾議院外交委員會於19日通過決議，首度支持台灣參與WHO、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織及活動。

此外，英國下議院外委會主席杜耿涵（Tom Tugendhat）近日也代表該委員會首度致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）及英國衛生部長賈維德（Sajid Javid），強力敦促依據G7及WHO會員國建議，恢復台灣在世界衛生大會（WHA）的觀察員地位並邀請台灣出席第75屆WHA。

外交部指出，對於盧森堡國會、捷克眾議院及英國下議院外委會在本屆WHA召開前夕，以實際行動力挺台灣參與國際組織，表達誠摯歡迎與由衷感謝。

外交部也提到，盧森堡國會「強化與台灣經濟、科學及文化關係」動議案由外委會主席庫旭登（Yves Cruchten）提出，獲國會全體與會議員一致表決通過，除表達盧森堡國會高度讚揚台灣致力推動民主、人權及法治的成果，並有效遏制疫情及捐贈全球口罩的善舉，另籲請盧國政府支持台灣參與WHO，持續強化與台灣在經濟、科學及文化方面的關係，以及致力維持台海現狀及印太地區的和平穩定。

外交部說明，此動議案為盧森堡國會首度針對台盧關係通過的友台動議，充分展現對深化台盧關係的強力支持，也與歐盟及歐洲議會相關報告重視台海及印太區域和平的立場一致。

外交部表示，捷克眾議院外委會這次通過的「支持台灣參與WHO、UNFCCC、ICAO及INTERPOL等國際組織的會議、機制及活動事」決議案，在眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）積極推動下獲得通過，由外委會主席澤尼謝克（Marek Ženíšek）簽署。

決議案指出，台灣是捷克重要的理念相近夥伴，雙方在多項領域不斷深化合作，並曾於2020年發表「台捷防疫合作聯合聲明」共同對抗武漢肺炎疫情，強調台灣無法參與國際組織將限制對國際社會的貢獻。決議案是繼5月13日包括眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）等107名跨黨派議員（全院200名議員）連署致函WHO後，再次展現捷克國會強勁友台的力量。

外交部強調，深信台灣與歐洲理念相近國家未來持續在自由、民主、人權及法治等共同價值基礎上加強交流合作，促進良治及良善循環，為各國人民締造永續繁榮與福祉。（編輯：謝佳珍）1110520