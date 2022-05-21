陳時中投書南加州媒體 爭取台灣參與WHA

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（中央社記者周世惠舊金山20日專電）南加州「燈塔媒體新聞」旗下21家媒體近日刊登衛生福利部長陳時中投書，分享台灣科技防疫經驗與貢獻，籲國際合作對抗下一個未知的「X疾病」，並爭取台灣參與世衛大會。

陳時中在專文中指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延全球兩年多，逾625萬人病故。當世界各國忙於疫情帶來的衝擊時，台灣政府與人民共同防疫、共創經濟成果，2021年經濟成長率達6.45%。

專文提到，台灣有精準的科技防疫模式，從疫情之初建置的「入境檢疫系統」、「電子圍籬智慧監控系統」、「口罩實名制」、「健保醫療資訊雲端查詢系統」到全民健保快易通手機應用程式等皆是具體展現。

根據全球資料庫網站（Numbeo）2021年發布「全球健康照護指標」（Health Care Index），台灣在95個國家中排名第一；台灣的健康照護系統也被「世界執行長雜誌」（CEO World Magazine）評為2021年全球次優。

去年5月起，遠距醫療納入全民健保給付，擴大了健康照護服務的覆蓋面。今年4月起，台灣採用新防疫模式面對感染力更高的變種病毒株Omicron，強化民間自主應變能力、輕重症分流。

陳時中表示，疫情威脅猶在，各國應通力合作互相支持，並為下一個未知的「X疾病」預作準備。台灣持續透過具體行動與各國合作，展現「台灣能幫忙，台灣正在幫忙」的精神。

第75屆世界衛生大會（WHA）本月22日至28日舉行，台灣連續5年未能參加。陳時中呼籲世界衛生組織（WHO）及相關各方支持台灣有意義參與，落實WHO憲章「健康是基本人權」以及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

陳時中以「台灣科技防疫及全民健康覆蓋經驗迎戰疫情」為題的投書，19日至25日刊登在美國南加州具影響力的「燈塔媒體新聞」（Beacon Media News）旗下包括「巴沙迪納獨立報」（Pasadena Independent）等21家城市週報的紙本版及網路版。（編輯：馮昭）1110521