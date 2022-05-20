聲援台灣參與WHO 蔡總統：創歐洲連署國家最高紀錄

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統蔡英文今天表示，即將舉行的WHA，今年包含歐洲議會在內，共有34國，1504名國會議員致函世界衛生組織（WHO），強力聲援台灣出席WHA及參與世衛的會議、機制與活動，這創下歐洲連署國家及議員人數的最高紀錄。

總統下午在臉書發文表示，昨天，在居家照護關懷中心，看了一段影片非常感動，在基層的衛生局科長和她的孩子，雖然因為防疫犧牲許多相處的時間，但是母子之間的感情不會因此而減少，孩子童言童語，希望媽媽多陪伴的真摯，更讓我們必須要為下一代努力，打贏這一場和病毒的戰役。

總統說，在國際上，即將舉行的WHA，台灣依然在努力申請加入，雖然依舊困難，但在這兩年，有更多理念相近的國家與友邦，不斷堅定的支持台灣加入。

她進一步表示，不僅是美國支持台灣參與的訊號強烈，今年，跨國友台議會平台、歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」共同主席領銜、包含歐洲議會在內，共有34國，1504名國會議員致函世界衛生組織，強力聲援台灣出席WHA及參與世衛的會議、機制與活動，這創下歐洲連署國家及議員人數的最高紀錄。

總統說，因為大家的團結努力，台灣在國際醫療和公共衛生領域，已經用行動展現我們有能力、也有意願提供協助，更獲得國際的強烈支持。而這幾年國際間，無論是互相捐助口罩、疫苗，「善的循環」都證明了國際間的相互合作，才能為全體人類謀求最大的保障。

總統表示，從基層到國際，全球公共衛生需要所有人一起攜手努力，她要謝謝大家的團結努力，為了台灣的下一代，會更積極參與國際組織，和國際共同克服未來的公衛挑戰。

此外，明天就是國中會考，因應疫情，總統表示，會加強考場內外部環境清消，並且降載試場的人數、維持適度的通風等防疫工作，教育部也公布防疫措施，要請各位考生一起注意包括全程佩戴口罩；居家隔離者、自主檢疫者、居家檢疫者，及現場發燒者：安排至第二類備用試場進行考試；確診者，快篩陽性、或快篩陽性尚未收到PCR結果者：不能參與5月21日的考試，將參加6月4日、5 日的補考，補考不會影響升學權益。（編輯：蘇志宗）1110520