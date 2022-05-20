外交部：誠摯感謝加拿大挺台灣參與國際

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（中央社記者游凱翔台北20日電）加拿大總理杜魯道近日對納台灣入國際多邊場域與機構表示支持。外交部今天對此表示誠摯感謝，並稱將繼續爭取擴大台灣國際參與，以專業能力貢獻全球公衛。

加拿大總理杜魯道18日在聯邦眾議院答覆議員「加拿大是否支持台灣參與下週的世界衛生大會（WHA）及9月於蒙特婁舉行的國際民航組織大會」提問時，再度重申，加拿大立場一貫支持台灣納入國際多邊場域與機構。

這也是杜魯道2020年以來，連續3年公開重申支持台灣參與WHA的立場；今年則是他首度公開回應支持台灣參與國際民航組織（ICAO）。

外交部發言人歐江安上午告訴中央社記者，外交部對於加拿大政府支持台灣參與國際組織表達誠摯感謝。

歐江安指出，近期加拿大聯邦眾議院相關委員會曾先後通過三項動議，支持台灣參與WHA、ICAO。對於加拿大行政與立法部門不分黨派支持台灣參與國際組織，外交部由衷感謝。

歐江安強調，台灣將持續與加拿大及其他理念相近國家深化合作，繼續爭取擴大台灣的國際參與空間，以台灣的專業能力為全球公衛與民航安全等事務作出貢獻。（編輯：翟思嘉）1110520