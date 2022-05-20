立委視導團將赴WHA 爭取台灣參加國際組織機會

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（中央社記者王揚宇台北20日電）第75屆世界衛生大會（WHA）將於22日登場，朝野立委組成的視導團，將於今天啟程前往瑞士日內瓦；立委指出，除將表達台灣樂意參加國際組織並爭取加入的聲音，也希望與專家交換疫情等看法。

外交部19日舉行例行記者會，發言人歐江安指出，本屆WHA預計在22到28日舉行，這次是從2020年全球武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，WHA首度恢復以實體方式舉行，但很遺憾截至19日，外交部還沒有收到邀請函。

據了解，外交部日前發文給立法院，請立法院詢問朝野黨團是否推薦代表參加這次WHA的立委視導團，將於今天出發前往瑞士日內瓦，預計26日返國，與會立委包括民進黨立委林靜儀、國民黨立委李德維與陳玉珍、時代力量立委王婉諭。

王婉諭今天召開記者會證實此事，也說台灣至今還沒收到WHA的正式邀請，她要對世界衛生組織（WHO）屈服於中國威權，將台灣排除在外的情形給予譴責，令人遺憾。

王婉諭說，台灣做為主權獨立國家，應該要參與這樣的世界組織，希望藉由這次出訪，向世界民主陣營傳達台灣是重要夥伴，不應缺席這些體系等訊息，她會為台灣爭取更多機會與可能性，例如加入WHO的可能性等。

王婉諭表示，疫情爆發以來，孩童有很長的時間在家，有很多上網的時間，可能產生網路焦慮或身心焦慮，希望藉由這次出訪，能與各國組織、學者交流。

李德維接受中央社記者訪問表示，參加這次的參訪團，除了會給外交、衛生福利部人員一些鼓勵外，也希望向各界表達，中華民國樂意參加各國際組織等聲音，而國會議員參加這樣的活動，有其意義，對中華民國也有正面幫助。

醫生出身的林靜儀則說，雖然這次是實體會議，但縮減規模，也沒有旁聽席，他們會看現場即時轉播，期待能聽一下各專業領域對於全球疫情之後的討論。

林靜儀也說，如果有機會的話，會拜會一些地方團體，但這不方便先透露，以免中國干預。

林靜儀表示，也會藉由這次出訪，關心海外僑胞，並跟他們報告台灣這2年的防疫狀況跟接下來的計畫，因為有很多僑胞在問，國內的防疫政策何時會鬆綁，因此要讓大家知道國內考量，這也是必要的。（編輯：蘇龍麒）1110520