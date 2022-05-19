朝野聯手 德國會決議支持台灣參與世衛

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（中央社記者林育立柏林19日專電）世界衛生大會（WHA）即將登場，德國國會今天通過朝野聯手提出的決議，要求政府致力讓台灣以觀察員身分參與世衛大會。

這份由執政聯盟3黨社會民主黨（SPD）、綠黨、自由民主黨（FDP）及最大反對黨基民/基社聯盟（CDU/CSU）共同連署的決議指出，台灣在2009年至2016年曾以觀察員身分出席世衛大會。不過，中國以「一中政策」為由介入後，2017年起台灣再也不被世衛大會邀請，無法以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）的會議和活動。

德國朝野政黨在決議中肯定台灣對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的成績，指出台灣透過數位疫調、透明溝通等方式控制疫情，確診者和死亡人數明顯低於許多國家，日常生活沒有受到太大限制，並維持經濟成長。

決議還指出，疫情初期台灣就表示願協助國際社會，捐贈口罩、呼吸器和疫苗，對全球抗疫貢獻良多，並捐贈醫療物資給陷入危機的烏克蘭。

決議最後要求德國政府，致力讓台灣衛生部和衛生機構的代表以觀察員身分重新參加世衛大會及世衛其它的會議和活動，並定期向國會報告台灣參與世衛的進度。

朝野政黨對特定議題有共識，在國會聯手推動決議，指示政府在外交上有所作為，在德國政壇並不常見。這份挺台決議由德國主要政黨一起提出，反映政壇對台灣的重視。

自民黨團外交政策發言人雷希特（Ulrich Lechte）告訴「世界報」（Die Welt），全球的健康問題和抗疫不應該是北京政治權力遊戲的場域。

他說，台灣雖然在外交上孤立，透過援助醫療物資等方式協助全球抗疫，「台灣在世衛也能扮演重要角色，世衛因中國壓力拒絕台灣的幫助是不負責任的，這點必須改變」。

自民黨團衛生政策發言人伍爾曼（Andrew Ullmann）也指出，台灣以觀察員身分參與世衛，所有國家都能獲利，全球健康問題不該被泛政治化，讓台灣參與的時候到了。（編輯：黃自強）1110519