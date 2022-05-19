立院外委會訪AIT 表達台灣盼加入印太經濟架構

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北19日電）立法院外交及國防委員會今天拜會美國在台協會台北辦事處（AIT），除感謝美國國務卿布林肯發表聲明力挺台灣加入世界衛生大會（WHA），也表達台灣希望參與美國總統拜登即將在東亞行宣布啟動的印太經濟架構（IPEF）。

本次訪問是由國民黨籍召委江啟臣安排，AIT處長孫曉雅親自接待，雙方就近期台美關係、俄烏戰爭對全球地緣政治影響、台灣參與世界衛生大會（WHA）、台美軍售等多項議題交換意見。

出席立委包括江啟臣、民進黨籍召委羅致政，民進黨立委王定宇、林靜儀、何志偉，國民黨立委廖婉汝、馬文君、溫玉霞、吳斯懷，民眾黨立委邱臣遠，無黨籍立委林昶佐等。

江啟臣辦公室發布新聞稿指出，這是立院史上首次由委員會成員組成訪問團前往外國使節駐台辦公室拜會，過去都是由立委組團出國訪問，但近年受疫情影響，出國外交機會大減，因此尋求以正式拜會各國駐台機構方式進行國會外交。

會中多位立委關切台美軍事合作議題，江啟臣表示，這會期他到不少國防部隊考察，國軍皆戰戰兢兢全力備戰，如何有效防止衝突是台美共同利益，台美應思考合作降低風險、避免誤判，透過軍事合作強化民眾對安全的信心。

江啟臣表示，會中另有多位委員認為台灣對美軍購流程過於冗長，希望AIT能協助縮短繁瑣的行政流程，加快台灣取得武器所需的速度，完備台灣建軍備戰需求。

第75屆WHA即將在22日舉行，台灣至今未收到邀請函，多位立委仍感謝美國在過程中鼎力相挺。江啟臣表示，美國國務卿布林肯連續2年發表聲明支持台灣參與WHA，台灣長期在公衛醫療的貢獻國際有目共睹。

江啟臣說，COVID-19疫情爆發後，台灣從不吝惜給予國際友人幫助，台灣參與WHA是必須也必要；立院今年也由跨黨派立委組成視導團前往瑞士日內瓦，期待更多國際友人共同為台發聲。

何志偉也透過新聞稿指出，他認為即將在7月舉行的環太平洋軍演，是台美非常好的軍事合作交流機會，欣見有類似合作，讓台灣對國家安全更有信心。

多位立委亦請AIT，向美國政府轉達台灣參與IPEF的期待。邱臣遠向中央社記者表示，台美經貿關係密切，台灣在印太地區供應鏈扮演重要角色，台灣希望被納入印太經濟架構，進一步強化台美經貿合作。

此外，江啟臣指出，前幾天美國南加州發生令人非常遺憾、悲傷的槍擊案件，因理念不同而心生仇恨，最終犯下不可原諒的錯誤；該事件凸顯出人與人間的相互溝通非常重要，各種領域交流都能讓人彼此進一步認識，國與國之間如此，台美間亦如此，兩岸更應如此。（編輯：林克倫）1110519