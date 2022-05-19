還未收到WHA邀請函 外交部表達遺憾不滿

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）第75屆世界衛生大會（WHA）即將在22日登場，外交部今天表示，到目前為止，很遺憾台灣都還沒有收到出席的邀請函，對於世界衛生組織（WHO）未能秉持中立專業原則，忽視國際廣泛挺台聲浪，外交部表達我方的遺憾與不滿。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安指出，本屆WHA預計在22到28日舉行，這次是從2020年全球武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，WHA首度恢復以實體方式舉行，但很遺憾截至今天，外交部還沒有收到邀請函。

歐江安表示，對於WHO沒有回應國際社會各界強勁支持台灣出席WHA的要求，截至目前為止沒有給台灣邀請函，我方表達遺憾。對於WHO無法秉持中立專業原則，一再忽視台灣參與WHO相關活動機制與出席WHA的必要性與急迫性，忽視國際廣泛強勁支持台灣參與的立場和聲音，再度拒絕台灣以觀察員身分出席，我方表達不滿和遺憾。

媒體追問截至今天未收到WHA邀請函，是否代表台灣已不會獲邀？歐江安表示，22日即將開議，今天已19日，我方目前還沒有收到邀請函，因為收到邀請函的國家還需要做些與會準備，我方評估WHO目前無意回應國際社會對台灣強大支持，因此在此表達我方的遺憾與不滿。

歐江安指出，具有WHO會員的13個友邦已經向WHO秘書處完成提案，要求台灣以觀察員身分參與WHA，並要求將此案以補充項目列入本屆WHA全會討論，此案是否能列入議程，會在WHO總務委員會先討論，另外也會在全會討論，對於友邦向台灣展現的強勁支持，我方表達感謝。

歐江安同時感謝美國今年表達強烈挺台參與WHA的立場，包括美國國務卿布林肯18日再度發表聲明，以及美國總統拜登日前簽署由美國參眾兩院提出支持台灣加入WHA的相關法案，台灣將持續與美國等理念相近國家合作，推動台灣參加WHO與其他國際組織。

歐江安表示，為了爭取加入WHA，政府會籌辦世衛行動團，跟各國就抗疫跟全球公共衛生事務進行交流，外交部跟衛福部會持續跟友邦與理念相近國家全力合作爭取參與國際機制與活動，維護民眾健康福祉。（編輯：黃國倫）1110519