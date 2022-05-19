駐芝加哥辦事處長投書美媒：台灣可幫助世衛組織

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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）第75屆世衛大會即將召開，台灣持續爭取參與。駐芝加哥辦事處長姜森投書美媒，提及台灣在COVID-19大流行後援助多國，期盼世衛組織讓台灣在公衛領域做出更多貢獻。

伊利諾州「每日前鋒報」（Daily Herald）今天刊登姜森題為「台灣可以幫助世界衛生組織」（Taiwan could help WHO）的文章。

姜森提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後，台灣因應全球半導體需求增加而提高產量，確保供應鏈韌性。除貿易與科技外，民主台灣也著眼全球公共衛生，渴望和理念相近的夥伴分享醫療專業知識，為疫後復甦貢獻心力。

文章寫道，台灣多年來尋求有意義參與世衛組織，但世衛各項機制與會議卻持續將台灣排除在外，不讓台灣以觀察員身分出席5月下旬召開的世界衛生大會（WHA）。

2009年至2016年兩岸關係和緩時，台灣曾以觀察員身分參與世衛大會。總統蔡英文2016年5月上任後，世衛組織就沒有再向台灣發出邀請函。

姜森說，COVID-19大流行初期，台灣高效抗疫措施深受肯定，在醫學研究、疫苗接種率（包括本土疫苗開發）、疫情監測數位技術等領域居領先地位，並向美國在內多國提供抗疫援助。未來傳染病大流行時，台灣的寶貴知識將產生助益，讓台灣參與世衛及相關會議有其必要。

他在文末寫道：「台灣敦促世衛組織做正確的事，以利台灣在公衛領域做出貢獻。台灣可以成為世衛組織實現『全民均健』的珍貴夥伴。讓台灣幫忙。」

美國總統拜登上週簽署法案，協助台灣重獲世衛大會觀察員身分。伊利諾、印第安納、密西根等美國中西部州議會近期也通過友台決議，重申支持台灣有意義參與攸關人民健康、安全及福祉的國際組織。（編輯：林憬屏）1110519