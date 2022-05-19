駐以色列代表投書耶路撒冷郵報 推動台參與WHA

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡18日專電）為推動台灣參與第75屆世界衛生大會（WHA），駐以色列代表李雅萍投書以色列「耶路撒冷郵報」，爭取以國各界支持台灣國際參與。

李雅萍以「全民均健；台灣可以幫忙」（Health for all; Taiwan can help）為題，專文介紹台灣以科技、資訊透明、邊境管制及精準篩查疫調等方式，有效控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，另以減少重症、管理輕症、衝擊最小化為核心理念執行「新台灣模式」，在維持嚴格防疫措施的同時，也逐步開放國境，使民眾重返正常生活。

李雅萍指出，為防止疫情擴散，台灣持續與他國合作研發疫苗及藥品，捐贈各式醫療物資給有需要的國家；世界各國目前仍面對疫情延燒、疫苗供應及疫後復原等挑戰，呼籲國際社會共同努力為未來預作準備。

李雅萍也說，台灣健保制度提供全面且高品質的醫療服務，在對抗這場疫情扮演重要角色之外，也獲得國際肯定，在世界評比名列前矛。台灣願意且樂意與理念相近國家分享相關經驗。

她表示，疫病無國界，敦促世界衛生組織（WHO）及相關單位支持台灣以務實、專業方式參與今年的WHA，台灣將與國際社會攜手為確保人類健康努力。

駐以色列代表處指出，「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）1932成立，是以色列歷史最悠久且發行量最大的英文報紙。（編輯：林憬屏）1110519