葛葆萱投書印度媒體 籲挺台參加WHA

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（中央社台北18日電）世界衛生大會（WHA）將在22日登場，駐印度代表葛葆萱投書印度媒體，強調台灣在控制COVID-19疫情及在後疫情時代振興經濟等工作上都能貢獻己力，呼籲印度各界支持台灣加入世界衛生組織（WHO）體系。

印度新聞雜誌「當週」（The Week）昨天傍晚在網站上刊登了葛葆萱這篇投書。

葛葆萱在文中表示，全球持續面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、疫苗供給及後疫情時代經濟復甦等挑戰，各國應攜手合作，為未來可能的疫情做準備。

他寫道：「台灣是確保後疫情時代復甦不可或缺的夥伴。」

葛葆萱並指出，為控制疫情，台灣持續與其他國家合作研發疫苗、藥品，並向有需要的國家捐贈口罩與藥品等醫療用品，展現「台灣可以幫忙且台灣正在幫忙（Taiwan can help, and Taiwan is helping）」的精神。

他感嘆，台灣過去5年一直未能受邀參與WHA，為確使全球衛生體系不產生缺口，台灣正尋求以專業、務實的方式參與今年的WHA，以共同實現世界衛生組織的全球防疫零缺口的願景。

葛葆萱呼籲WHO及相關單位支持台灣加入WHO，讓台灣能完整參與WHO會議、機制及活動，而台灣也將持續與世界各國共同努力，確使大家都能享受世衛憲章規定的基本健康權。

投書說：「在聯合國2030年永續發展目標的精神下，沒有人應被棄之不顧。」

此外，葛葆萱也分享了台灣在保障個人隱私的情況下利用科技對抗COVID-19疫情的歷程與經驗、健保覆蓋率高達99.9%與去年6.45%經濟成長率等成就，以及Omicron變異株疫情爆發後的「新台灣模式」抗疫政策。

WHA將於22日至28日在瑞士日內瓦舉行，在中國的反對下，台灣自2017年即未能參加，今年到目前為止也尚未收到世界衛生組織的邀請函，但已有眾多友邦及國際政要表態挺台。（編輯：林憬屏）1110518