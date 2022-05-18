挺台入WHA 北加州僑團舊金山遊行

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（中央社記者周世惠舊金山17日專電）第75屆世界衛生大會（WHA）即將在日內瓦舉行，美國北加州僑團近日舉行挺台入WHA大遊行，以行動支持台灣與為台灣加油。

世界衛生大會22日將在瑞士日內瓦恢復實體舉辦，今年美日歐等多國紛紛表態力挺台灣參與，不過台灣尚未收到邀請函。

舊金山灣區及加州首府沙加緬度（Sacramento）地區10大社團14日在舊金山市府廣場前遊行，由金山華埠梁館白鶴舞獅隊領頭，各僑團成員手持「台灣加入世界衛生大會」（WHA for Taiwan）、「台灣可以幫忙」（Taiwan can help）、「台灣加油」（Taiwan go go go）等英文標語及中華民國國旗，繞行舊金山市府前廣場。遊行隊伍於市府對面高喊口號聲援台灣參與WHA，引起路過民眾及車輛關切注意。

這場北加州僑界「為台灣參與WHA」集體籌辦的遊行活動，由僑務委員李漢文發起。她在發表共同聲明時指出，「台灣身為地球村的一分子，應享有平等高質量的健康照護」，台灣更有能力幫忙國際，卻被排擠在外，這對台灣人民非常不公平。僑團藉由遊行告訴世人，台灣參與WHA的訴求與決心

遊行當天包括駐舊金山辦事處處長賴銘琪、金山灣區文教中心主任莊雅淑、金山文教中心主任蘇上傑、建國一百年海外代表僑務諮詢委員崔競乾，以及僑務委員魏德珍與陳俊明、各僑團代表、台灣同學會及僑胞共計120人共襄盛舉。（編輯：馮昭）1110518