加拿大總理杜魯道：支持台灣納入國際多邊場域與機構[影]

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（中央社記者胡玉立多倫多18日電）加拿大總理杜魯道今天在聯邦眾議院答復議員「加拿大是否支持台灣參與下週的世界衛生大會及9月於蒙特婁舉行的國際民航組織大會」提問時，再度重申，加拿大立場一貫支持台灣納入國際多邊場域與機構。

這是杜魯道（Justin Trudeau）2020年以來，連續3年公開重申支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的立場；今年則是他首度公開回應支持台灣參與 國際民航組織（ICAO） 國際民航組織（ICAO）小檔案 聯合國專門機構，1947年創立，依1944年起草的「國際民用航空公約」（又稱芝加哥公約）促成的監督機構，中華民國為ICAO創始會員國之一。

透過會員國及利害攸關方的合作，制定政策、標準，並以提供會員國援助和建設航空能力為使命。

共有193個成員國，大會每3年在蒙特婁總部舉行一次

中華民國自1971年被ICAO體系排除，2013年曾應ICAO理事會主席邀請，以「特邀貴賓」身分參加大會。2016年因中國打壓未能再受邀與會。 資料來源：ICAO 看更多 關閉 。駐加拿大代表處對杜魯道明確重申支持台灣的立場，表示誠摯感謝。

提出質詢的是共和黨外交影子部長、聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）。他問道：「加拿大是否支持台灣參與下週舉行的WHA及9月在蒙特婁舉行的3年一度的ICAO大會？」杜魯道明確重申：「加拿大對台灣的立場一貫，我們支持台灣被納入國際多邊論壇及機構，以確保其觀點被聽見。」

此外，繼加拿大聯邦眾議院衛生委員會4月27日無異議通過動議支持台灣全面參與WHA與世界衛生組織（WHO）之後，聯邦眾議院交通委員會、外交委員會相繼在5月5日及16日無異議通過動議，支持台灣全面參與ICAO。

駐加代表處表示，誠摯感謝加國會3個委員會接連通過動議支持台灣參與WHO及ICAO，這顯示台灣參與相關國際組織的重要性與貢獻，已獲理念相近夥伴的肯定與認同。

駐加代表處也感謝近期多位加拿大聯邦參、眾議員，陸續在國會以提問、致函或透過社群媒體等方式，強調台海和平穩定的重要性，肯定台灣無私分享防疫資源及成功應對疫情經驗，以及近期台灣對烏克蘭提供及時有效的援助，展現人道精神與良善力量。基於對國際社會與對台灣人民之福祉，台灣理應常態性參與WHO與ICAO等重要國際組織。

駐加拿大代表陳文儀表示，台灣與加拿大共享民主自由、人權等普世價值，雙邊關係深厚友好。台灣定將與加國在更多領域深化合作，共創雙贏。

陳文儀表示：「今年9月ICAO於蒙特婁舉行3年一度的大會，我方樂願與加拿大等民主夥伴共同協作，打造更健全完整之全球民航安全體系。」

陳文儀指出，台灣承諾將在既有深厚基礎上，共同在全球疫後供應鏈重建、民航安全、經貿連結等領域，持續與加拿大等理念相近國家攜手合作，維護並促進印太區域、乃至全球和平穩定與繁榮。（編輯：馮昭）1100519