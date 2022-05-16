加拿大6位國會議員挺台：該讓台灣參與WHA

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多倫多僑界14日舉辦「人類健康與醫療人權—談台灣參與WHO」講座，加拿大6位國會議員以錄影致詞，明確表達支持台灣加入世界衛生組織（WHO）的立場。（多倫多僑教中心提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年5月16日

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（中央社記者胡玉立多倫多15日專電）在多倫多僑界14日舉辦的「人類健康與醫療人權—談台灣參與WHO」講座中，加拿大6位聯邦參眾議員各自透過錄影致詞，明確表達支持台灣加入世界衛生組織（WHO）的立場。

包括加拿大自由黨國會議員兼加台國會友好協會主席史葛洛（Judy Sgro）、保守黨聯邦參議員郝薩科斯（Leo Housakos）、保守黨聯邦眾議員兼影子內閣外長莊文浩（Michael Chong）、古柏（Michael Cooper）、吉努斯（Garnett Genuis）及蘭茲曼（Melissa Lantsman）都聲援台灣。

史葛洛說，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）多次在議會答詢中談到支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的議題。她認為，以台灣過去2年多的防疫表現，台灣防疫經驗對WHO將有極大助益，台灣若能成為WHO會員，世界會更好。

郝薩科斯說，台灣人民是國際社會一部分，他強烈支持台灣參與5月22日第75屆世界衛生大會，他說：「現在正是加拿大政府展示勇氣和道德領導力，明確表示加拿大支持台灣加入WHA及WHO等國際組織的時候」。

莊文浩則在錄影致詞中支持台灣加入5月22日舉行的世界衛生大會和世界衛生組織，他認為台灣處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，對全球公共衛生發展有巨大貢獻，國際社會可從台灣對疫情的應對學到很多，他呼籲加拿大政府宣揚台灣加入即將召開的WHA和WHO。

古柏盛讚台灣過去2年多的防疫措施，指全世界可從台灣學到很多經驗，台灣參加WHO不僅為了台灣利益，也符合全球公共衛生利益。他強烈支持台灣參加第75屆世界衛生大會，並表示「現在是將政治因素從WHA剔除的時候了，WHO應接納台灣參加今年的WHA」。

吉努斯說，作為一個充滿活力的民主國家及全人類健康的重要合作夥伴，台灣參加WHA不僅對加拿大也對整個國際社會有益，加拿大也有必要繼續宣導台灣在國際組織的重要性，台灣可以為全球作出良好貢獻。

蘭茲曼說，台灣是加拿大重要合作夥伴，在COVID-19疫情應對中表現優異，有非常多值得全世界借鏡之處，她也支持台灣加入WHA。

「人類健康與醫療人權—談台灣參與WHO」講座是由多倫多僑務委員林美玲、張均鴻、范瑋及黃煌裕等4人共同發起，加台經貿文化交流協會主辦，華僑協會總會多倫多分會、世界華人工商婦女企管協會多倫多分會及安省中華總會館協辦。駐多倫多辦事處長陳錦玲、多倫多新寧（Sunnybrook）醫院ICU護理師及加台經貿文化交流協會副會長莊博雄等人應邀主講，僑界人士約70餘人參與。（編輯：郭中翰）1110516