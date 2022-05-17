更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／南加州教會槍擊案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘
首頁 / 政治
2022WHA
新聞專題
2022WHA1/50

外交部：中南美洲與加勒比海20國挺台參與WHA

2022/5/17 16:07（5/17 16:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2019年第72屆世界衛生大會場內布置。（中央社檔案照片）
圖為2019年第72屆世界衛生大會場內布置。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北17日電）外交部今天表示，中南美洲及加勒比海地區各界紛紛呼籲邀請台灣出席本屆世界衛生大會（WHA），包括區域內8個友邦政府已正式向世衛提案在內，目前該地區共有20個國家、2000位各界友人呼籲邀請台灣加入WHA。

外交部今天發布新聞稿指出，第75屆WHA將於22日至28日在瑞士日內瓦舉行，對於中南美洲與加勒比海地區愈來愈多的各國友人挺身支持台灣參與本屆WHA，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，中南美洲及加勒比海地區8個友邦，包括貝里斯、宏都拉斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、巴拉圭，以及海地，再度以世界衛生組織（WHO）會員國身分致函WHO幹事長譚德賽（Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會，讓國際社會正視台灣在公衛領域的成就，能有更多參與及貢獻。

外交部指出，今年中南美洲及加勒比海地區國會也接連支持台灣參與世衛大會，友邦宏都拉斯國會、貝里斯眾議院、瓜地馬拉國會主席團及中美洲議會主席團，都通過決議或動議給台灣有力聲援。

外交部表示，目前已有20個國家及中美洲議會572位國會議員及中南美洲及加勒比海跨國會平台「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）成員致函WHO幹事長，或是透過社群媒體、影片方式傳達支持。此外，墨西哥及巴西參、眾議院各有94名及70名議員為台灣連署致函WHO幹事長，顯示國際社會均認同為維護全球公衛安全，有必要將台灣納入國際公衛體系的正常運作。

外交部指出，中南美洲及加勒比海區域各國民間社會也表達力挺台灣的聲音，醫界聲量尤其強勁。包括聖文森、聖露西亞及墨西哥護理學會，以及世界醫師會（WMA）巴西籍前主席佐治（Miguel Jorge）等人，均高度肯定台灣有能力回饋國際社會，同時呼籲應讓台灣能夠制度化且常態性參與WHO所有會議、機制及活動。

外交部表示，由衷感謝中南美洲及加勒比海地區8友邦，及阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、秘魯、哥斯大黎加、薩爾瓦多、多明尼加、烏拉圭、委內瑞拉，以及中美洲議會議員全力支持台灣參與WHA。台灣以身為自由、民主、多元及包容價值的負責任國際成員為榮，將繼續與國際社會攜手合作，維護全球人民的健康。（編輯：郭無患）1110517

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀