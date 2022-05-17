外交部：中南美洲與加勒比海20國挺台參與WHA

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北17日電）外交部今天表示，中南美洲及加勒比海地區各界紛紛呼籲邀請台灣出席本屆世界衛生大會（WHA），包括區域內8個友邦政府已正式向世衛提案在內，目前該地區共有20個國家、2000位各界友人呼籲邀請台灣加入WHA。

外交部今天發布新聞稿指出，第75屆WHA將於22日至28日在瑞士日內瓦舉行，對於中南美洲與加勒比海地區愈來愈多的各國友人挺身支持台灣參與本屆WHA，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，中南美洲及加勒比海地區8個友邦，包括貝里斯、宏都拉斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、巴拉圭，以及海地，再度以世界衛生組織（WHO）會員國身分致函WHO幹事長譚德賽（Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會，讓國際社會正視台灣在公衛領域的成就，能有更多參與及貢獻。

外交部指出，今年中南美洲及加勒比海地區國會也接連支持台灣參與世衛大會，友邦宏都拉斯國會、貝里斯眾議院、瓜地馬拉國會主席團及中美洲議會主席團，都通過決議或動議給台灣有力聲援。

外交部表示，目前已有20個國家及中美洲議會572位國會議員及中南美洲及加勒比海跨國會平台「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）成員致函WHO幹事長，或是透過社群媒體、影片方式傳達支持。此外，墨西哥及巴西參、眾議院各有94名及70名議員為台灣連署致函WHO幹事長，顯示國際社會均認同為維護全球公衛安全，有必要將台灣納入國際公衛體系的正常運作。

外交部指出，中南美洲及加勒比海區域各國民間社會也表達力挺台灣的聲音，醫界聲量尤其強勁。包括聖文森、聖露西亞及墨西哥護理學會，以及世界醫師會（WMA）巴西籍前主席佐治（Miguel Jorge）等人，均高度肯定台灣有能力回饋國際社會，同時呼籲應讓台灣能夠制度化且常態性參與WHO所有會議、機制及活動。

外交部表示，由衷感謝中南美洲及加勒比海地區8友邦，及阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、秘魯、哥斯大黎加、薩爾瓦多、多明尼加、烏拉圭、委內瑞拉，以及中美洲議會議員全力支持台灣參與WHA。台灣以身為自由、民主、多元及包容價值的負責任國際成員為榮，將繼續與國際社會攜手合作，維護全球人民的健康。（編輯：郭無患）1110517