世衛5/22登場 外交部證實13友邦已提案挺台加入

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（中央社記者黃雅詩台北17日電） 世界衛生組織（WHO）16日表示已有13個成員國提出「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」議案，外交部今天證實，具有WHO會員國身分的13個友邦已經在5月16日提案截止日之前，為台灣完成提案，外交部對此表示感謝。

台灣目前有14個友邦，其中教廷在2021年獲得WHO的「非會員國永久觀察員」地位（non-Member State Observer），另外13個友邦具有WHO會員國身分，包括馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯、史瓦帝尼、貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福、聖文森、聖露西亞。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，第75屆世界衛生大會（WHA）22到28日在瑞士日內瓦舉行，這是從2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，WHA首度恢復以實體方式辦理，台灣將持續全力爭取以觀察員身分參與。

歐江安表示，根據議事規則，「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」議案是否納入議程，將於22日開議當天在總務委員會進行閉門會議討論，23日在全會決定是否排入議程。對於友邦積極支持台灣參與國際組織與WHA，外交部表達誠摯感謝，並稱這顯示過去2年台灣展現醫療衛生實力和積極貢獻防疫經驗，獲得國際高度肯定。

歐江安指出，今年國際挺台力道更強，支持層級更高，例如七大工業國集團（G7）的外長會議公報、英澳峰會聯合聲明都明確力挺台灣參與WHA，美國副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）亦曾當面促請WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

歐江安表示，日本外務大臣林芳正、瑞典外長林德（Ann Linde）、加拿大外交部副部長摩根（Marta Morgan）都在國會應詢時公開表達支持台灣參與世衛體系。外交部籲請WHO秉持中立專業原則，正視台灣參與WHA的必要性，以及國際社會聲援台灣所展現的堅定立場，邀請台灣以觀察員身分參加WHA。

歐江安指出，外交部參加國際組織，一向都爭取以正式國名或台灣為最優先，若無法使用正式國名或台灣，會爭取在務實、確保尊嚴的前提下，彈性處理名稱問題，用最大程度爭取台灣的國際空間。加入WHA是全民所期待，外交部會持續洽請友邦與理念相近國家以多元方式支持台灣加入。（編輯：翟思嘉）1110517