巴西聖保羅僑界大遊行 支持台灣參與世衛組織

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）第75屆世界衛生大會本月下旬將在日內瓦舉行，巴西聖保羅僑界今天舉行「巴西全僑支持台灣參與世界衛生組織大遊行」活動，以全僑一心的行動展現對台灣的支持與擁護。

今天的遊行活動在聖保羅市地標包利斯塔大道（Av. Paulista）舉行，駐聖保羅辦事處處長馮光中首先代表政府感謝現場的僑領與鄉親好友利用週末假日熱情挺身參與，突顯對台灣的真情擁護，也為遊行活動奠定成功的基礎。

馮光中說，本次遊行活動是為了爭取台灣應有的基本健康人權，呼籲巴西政府支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）及附屬機構的活動與資訊，以確保台灣擁有基本的健康與衛生人權。

巴西聖家慈善醫院（Santa Casa）醫療主任羅沙（Ronaldo Fernandes Rosa）致詞表示，非常高興能代表巴西醫界參與本次活動，台灣僑社40餘年來持續援贈各式醫護設備與物資，幫助聖家慈善醫院醫治巴西社會最底層的弱勢民眾，醫護人員對台灣的善舉感受最深。

羅沙說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，許多捐助都較以往減少，但台灣僑社的幫忙始終不曾縮水，更讓他們銘記在心，所以義不容辭參加這場遊行活動。

台灣醫生協會會長方家彬致詞時大力肯定及稱讚台灣的醫療水準，支持台灣對全球醫療衛生作出具體貢獻，呼籲世界衛生組織管理階層接納台灣成為世界衛生大會的觀察員。

在戰鼓團、電音三太子及中華民國國旗開道下，數百名台僑及巴西友人從位於包利斯塔大道的聖保羅現代美術館（MASP）前出發，高喊「台灣參與WHO」、「健康台灣」、「巴西加油」、「台灣加油」等口號，遊行活動過程和平順利，並吸引許多民眾加入及拍照，表達對台灣參與WHO的支持。

今天出席遊行人員包括羅沙、方家彬等20餘名台裔及巴西籍醫師、聖保羅市議員野村（Aurélio Nomura）辦公室主任、聖保羅州警察局長聯盟主席加利納提（Raquel Kobashi Gallinati）、聖保羅州前警官學院院長雷特（Mario Leite）、僑務榮譽職人員、各社團負責人及代表、巴西籍友人等，還有臨時加入的現場民眾，遊行人數近千人，是巴西僑界幾十年來少有的大型活動。（編輯：郭中翰）1110516

巴西台僑15日在聖保羅市包利斯塔大道遊行，駐聖保羅辦事處處長馮光中致詞表示，遊行活動是為了爭取台灣應有的基本健康人權。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年5月16日

巴西台僑15日在聖保羅市包利斯塔大道遊行，聖保羅市聖家慈善聯合醫院技術主任羅沙代表巴西醫界參與活動，聲援台灣。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年5月16日

巴西台僑15日在聖保羅市包利斯塔大道遊行，支持台灣參與世界衛生組織，手持巨幅中華民國國旗，吸引許多當地民眾加入及拍照。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年5月16日

巴西台僑15日在聖保羅市包利斯塔大道遊行，支持台灣參與世衛組織，擊鼓表演團開路帶領遊行隊伍。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年5月16日