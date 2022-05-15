愛爾蘭台僑挺台灣參與WHA 都柏林健走

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（中央社台北15日電）世界衛生大會將於22日登場，愛爾蘭台灣僑界今天在首都都柏林舉行挺台參加WHA的健行活動，駐愛爾蘭代表楊子葆說，台灣「要出席，不缺席」這是為了台灣、也是為了全球合作對抗疫情。

今年是愛爾蘭作家喬伊斯（James Joyce）劃時代巨著「尤利西斯」（Ulysses）出版100週年，也是喬伊斯140歲冥誕。僑民在都柏林地標「詹姆斯‧喬伊斯塔及博物館」（James Joyce Tower and Museum）前發起健行，楊子葆與駐處人員也加入行列，僑民高舉「人人要健康，台灣能幫忙」（Health for All , Taiwan Can Help）布條傳達訴求。

第75屆世界衛生大會（WHA）將於22至28日在日內瓦舉行實體會議，台灣尚未收到邀請函。

楊子葆致詞表示，喬伊斯有言：「缺席，是最高形式的出席」（Absence, the highest form of presence.），他想改寫此名句為「要出席，不缺席」；台灣出席WHA，既是為了台灣，也是為了全球合作抗疫。

僑務促進委員劉淑慧說，雖然愛爾蘭及其他歐洲國家今年逐漸走出疫情陰影，全球新形態疫情仍不時出現，更加凸顯國際防疫合作的重要，相信台灣經驗能對全球公衛作出貢獻。

愛爾蘭台灣協會會長兼僑務促進委員鄭惠文也號召愛爾蘭僑民及支持台灣的愛爾蘭各界人士前往日內瓦，參加22日挺台加入世界衛生組織的遊行Walk the Talk。（編輯：高照芬）1110515