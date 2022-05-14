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2022WHA
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2022WHA2/40

立法助台參與WHA 總統府感謝拜登持續堅定支持

2022/5/14 14:23
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（中央社記者溫貴香台北14日電）美國總統拜登簽署法案，完成協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位的立法程序。總統府今天誠摯感謝拜登持續以實際行動支持台灣的國際參與，以及美國行政部門與國會對台灣的堅定支持。

美國總統拜登13日簽署「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位法案」。總統府發言人張惇涵下午表示，該法案獲得美國參眾兩院通過，並經拜登總統簽署完成立法。

張惇涵指出，總統府誠摯感謝拜登總統上任以來，持續以實際行動支持台灣的國際參與，還有美國行政部門與國會對台灣的堅定支持。總統府也感謝友邦及全球民主夥伴陸續發聲力挺台灣，尤其在台灣面臨近期疫情挑戰之際，這股支持台灣的力量更顯溫暖。

他強調，如同「世界衛生組織」（WHO）憲章所揭示，健康是基本人權、是普世價值，而自從全球疫情蔓延以來，台灣的防疫經驗與醫療科技，必然能夠貢獻國際社會，持續與全球夥伴攜手合作，為全球衛生事務及人類健康福祉，持續貢獻良善力量。（編輯：郭無患）1110514

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