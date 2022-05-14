拜登簽署挺台參與WHA法案 外交部：感謝強勁支持

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）美國總統拜登13日簽署美國國會提出的「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位法案」；外交部誠摯歡迎並感謝美國行政部門及國會強勁支持台灣參與WHO。

外交部並表示，在世衛大會（WHA）即將召開之際，拜登簽署此法案完成立法，深具意義。

第75屆WHA將於22日至28日在瑞士日內瓦舉行。台灣今年由衛福部政務次長李麗芬率領「世衛行動團」赴日內瓦表達台灣參與WHA的訴求與決心。

外交部副發言人崔靜麟今天向中央社表示，拜登於美東時間13日正式簽署「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」，再度彰顯美國行政部門及國會一致對台灣參與WHO的強勁支持。外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，拜登政府上任以來，一再以實際的行動，支持並協助擴大台灣的國際空間，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）去年10月發表「支持台灣參與聯合國體系」的聲明，以及國務院國際組織局助卿席森（Michele Sison）10日與中華民國駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君會晤討論如何支持台灣有意義參與WHO等作為。

外交部指出，在第75屆WHA即將召開之際，上述法案獲國會兩院通過，並經拜登總統簽署完成立法，深具意義。政府也會持續在既有的良好基礎上，加強與美國在內的理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間，對全球衛生事務繼續做出貢獻。

外交部12日在例行記者會指出，WHO秘書處考量國際疫情及會議場地限制等因素，直到4月22日才向各會員國通知報名與會事宜，目前我方尚未收到邀請函，外交部與衛福部將持續爭取以觀察員身分出席WHA，相關努力從未停止，也會爭取到最後一刻。

外交部指出，今年WHA會場不設旁聽席，也不開放各國辦理周邊活動，但會議將公開轉播，台灣世衛行動團將透過場外活動與各國代表團及醫衛專家學者就對抗疫情等全球公衛事務進行專業交流，例如國合會與相關國際機構將在WHA會議期間合辦「緊急事件下強化健康照護之可近性」論壇。（編輯：郭無患）1110514