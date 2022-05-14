WHA即將召開 義大利各界呼籲挺台參與國際組織

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（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）駐義大利代表處在世界衛生大會即將召開之際，今天舉辦「台灣與國際情勢」線上座談，義大利政界、學界多位專家及媒體呼籲西方國家力挺台灣參與國際組織，並表示俄烏戰爭使更多人關注台灣未來。

義大利智庫「地緣政治研究中心」（Geopolitica.info）與駐義大利代表處13日舉辦「台灣與國際情勢，以及烏克蘭危機之啟示」臉書線上直播座談會。

與談者除駐義大利代表處代表李新穎外，還有國會友台協會副主席迪馬尤（Marco Di Maio）眾議員、地緣政治研究中心主任兼羅馬睿智大學副教授史大福（Stefano Pelaggi）、台義科學交流協會（ITASEA）主席威內（Roberto Verna）、英國中央蘭開夏大學台灣研究中心副主任莫麥索（Lara Momesso）。

蘇黎世大學研究員葛蘭諾（Simona Alba Grano）、西恩那大學研究員吉里尼（Matteo Gerlini）、羅馬睿智大學民族主義與認同國際合作研究中心主任卡特尼（Andrea Carteny）、駐台義媒自由撰稿人藍柏提（Lorenzo Lamperti），及專精兩岸關係的頁報（Il Foglio）記者龐皮利（Giulia Pompili）也應邀與談。

與會者針對台灣參與國際社會、台海緊張情勢，以及俄國入侵烏克蘭危機對台海的啟示等國際關切議題進行討論。

李新穎開場致詞表示，台灣民主發展成就，成功防疫經驗，以及半導體關鍵產業等都對國際社會做出許多貢獻。且相較全球許多國家，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情確診數及致死率迄今均屬偏低，然台灣卻仍被排除在世界衛生組織（WHO）之外，對全球健康體系實為巨大損失。

李新穎說，中國近年持續派遣軍機侵擾台灣，單方面破壞台海和平穩定現狀，尤其在俄羅斯入侵烏克蘭之後，台海緊張情勢再次引起國際社會高度關切。

迪馬尤指出，台灣在疫情初期幫助80多國，現在也站在民主自由的一邊，幫助烏克蘭人民，並呼籲「西方國家應該要力挺台灣加入世界衛生組織」。

此外他也強調台灣是全球民主發展重要典範，「義大利國會友協將在義大利，歐盟及福爾摩沙俱樂部等平台，持續協助台灣對抗中國武力威脅，捍衛與義大利共享的自由民主等普世價值」。

也是「世界病理學及實驗室醫學組織」（WASPALM）主席的威內則在會中讚許台灣健保體系，以及台灣對醫藥領域的傑出貢獻，認為台灣參加世界衛生組織的權利不容剝奪。

藍柏提指出，俄烏戰爭的同時，國際更加關切台灣的未來。美國，日本及歐盟在內的許多國家都紛紛派遣訪團訪台，表達對於民主台灣的支持及關注。「烏克蘭戰爭也強化了台灣對於自我認同的建構。」

與會專家皆稱許台灣的民主自由及防疫經驗，並認為國際社會對台灣的關注持續增加，尤其在COVID疫情爆發後，台灣抗疫模式獲肯定，也使國際社會對台灣看法改觀。如今全球支持台灣參與WHO等國際組織的聲量屢創新高。

2月爆發的俄烏戰爭危機也促使台海局勢再次成為國際政治熱點，也使台海情勢發展成為目前各國輿論的重要議題。（編輯：陳惠珍）1110514