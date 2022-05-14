世衛大會倒數 駐土耳其代表投書籲挺台參與

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡13日專電）駐土耳其代表黃志揚投書土國媒體呼籲支持台灣參加世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）所有會議及活動，「相信世衛組織領導的全球衛生體系納入台灣及其2350萬人民，將更堅實強大」。

第75屆WHA將於5月22日至28日於瑞士召開，台灣迄今未受邀請。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）今天刊登黃志揚投書，內容指出，台灣和土耳其已經展現兩國是全球大家庭中，具有意願及能力因應後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時期挑戰的成員。

他說，經歷疫情危機，更了解台灣及土耳其的共同點比過去理解的更多。先不談熱情好客及美食，兩國在疫情期間共同展現人道主義精神及幫助他人的熱情。

黃志揚表示，台、土並非第一批推出COVID-19疫苗的國家，但仍然是少數能製造本土疫苗的國家，不僅讓本國人民受益，也捐贈給急需疫苗的人。光是2021年，土耳其航空公司就向61個國家或地區運送3.35億劑疫苗。

國際局勢方面，他說，烏克蘭戰爭釀成歐洲二戰以來前所未見的人道災難規模，迫使逾480萬人逃往鄰國。台、土迅速動員表達對烏克蘭的強勁支持。土耳其非政府組織持續人道援助烏克蘭及其鄰國，台灣也向與烏克蘭接壤的東歐國家捐贈現金、醫療用品及必需品。

他表示，台、土關切烏克蘭局勢，更彰顯雙邊為國際社會中一股良善力量，並確保落實聯合國（UN）「不遺漏任何人」承諾等共同價值。

黃志揚指出，一如土耳其，台灣的醫療健保能力也獲得國際認可。然而，WHO屈從不公的政治干預，無視台灣在全球衛生方面的廣泛貢獻，在台灣以觀察員參加WHA議題上一直無法保持專業及中立立場。「世衛組織持續排除台灣，實際上已危害全球健康」。

黃志揚敦促每個國家、組織及個人支持台灣參加WHA及WHO的所有會議、機制及活動。「相信世衛組織領導的全球衛生體系納入台灣及其2350萬人民，將更堅實強大」。讓台灣與世界齊心，一同為實現世衛「全民均健」的目標努力。（編輯：馮昭）1110514