台灣爭取參與WHO 陳時中楊子葆愛爾蘭媒體發聲

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）台灣爭取參與世界衛生組織（WHO），衛福部長陳時中以及駐愛爾蘭代表楊子葆的文章今天同時登上愛爾蘭主流媒體，呼籲國際社會讓台灣完整參與WHO，以共同有效應對現在與未來挑戰。

第75屆世界衛生大會（WHA）本月22至28日舉行，台灣已連續5年未受邀出席。

愛爾蘭網路媒體Gript今天刊登陳時中的專文「台灣科技防疫及全民健康覆蓋經驗迎戰疫情」，「愛爾蘭時報」（The Irish Times）則刊出楊子葆的投書「世衛組織必須停止阻擋台灣入場參與」，內容相互呼應，呼籲國際社會支持台灣參與WHO。

陳時中指出，自2020年初疫情爆發至2022年5月10日止，台灣僅近39萬餘例確診、931例死亡，2021年經濟成長率達6.45%，這都是政府與全體人民共同努力的成果。

陳時中說，台灣能有這樣的成果，關鍵原因包括高達99.9%的全民健保覆蓋率以及完善的公共衛生體系。此外，全民健保資料庫以及與時俱進的資訊系統是台灣能夠成功「科技防疫」的基礎。

陳時中提到，今年4月起，台灣的防疫政策轉變，重點包括重症清零、輕症有效控管、減災、照護中重症患者等，可謂「新台灣模式」，以期達成「正常生活、積極防疫、穩健開放」的目標。

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楊子葆則強調，作為一個民主國家，台灣防疫由長達約兩年的嚴格防堵、嚴謹控管，到今年4月起的「與病毒共存」，期間的政策扭轉是透過政府與公民之間公開、透明的溝通達成，是世界公衛寶貴經驗，值得透過WHO平台與全球分享，以共同應對目前挑戰、為潛在的未來危機做好準備。

駐愛爾蘭代表處表示，台灣將持續以專業、務實、有貢獻的精神爭取出席WHA、與國際社會合作實現WHO的「零防疫缺口」願景。（編輯：徐睿承）1110514