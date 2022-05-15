駐多倫多處長陳錦玲投書加拿大媒體 籲挺台入WHA

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（中央社記者胡玉立多倫多14日專電）世界衛生大會（WHA）將於22日至28日舉行，加拿大環球郵報11日刊登駐多倫多辦事處長陳錦玲專文，文章以傳教士馬偕150年前來台及台灣近年防疫表現為例，呼籲加拿大支持台灣參與WHA，全球合作抗疫。

陳錦玲在環球郵報（The Global and Mail）題為「發揚加拿大在台傳奇英雄馬偕牧師精神，共同對抗COVID-19疫情」專文中表示，過去2年來台灣防疫表現及對世界各國的援助與合作，包括向烏克蘭捐贈醫療物資，都證明台灣是一股良善力量。

專文表示，台灣有能力也願意與其他國家共同應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的各種公共衛生問題。台灣也是全球疫情結束後，邁向復甦道路上不可或缺的合作夥伴。

陳錦玲表示，兩年多來全世界一直籠罩在新型冠狀病毒疫情陰影下，在這充滿挑戰的時刻，台灣人想起加拿大「長老教會」首位派往台灣的傳教士馬偕牧師，早在150年前就帶著公共衛生、女性教育和基督教科學理念在台灣身體力行。今日民主多元與醫療完善的台灣，已成為馬偕大力提倡的價值觀的光輝典範。

陳錦玲表示，台灣在醫療上的先進成就，在此次疫情挑戰中發揮關鍵作用。全球抗疫行動中，台灣結合尖端數位科技、強大的檢測和反應系統及公私部門合作，創造出快速、主動、透明和溝通的「台灣模式」，並贏得國際肯定。

2022年台灣連續第4年位居全球資料庫網站Numbeo全球健康照護指標（Health Care Index）排行榜榜首。2022年1月，彭博（Bloomberg）根據疫苗覆蓋率、跨境病毒控制及醫療保健品質做出的抗疫韌度排名，將台灣評列為全球第8位。

更重要的是，台灣用行動證明「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」。當2020年疫情席捲全球，加拿大急需個人防護裝備（PPE）時，台灣立即做出回應。

台灣政府和加拿大當地台灣社團及僑民捐贈225萬多個口罩、呼吸器和其它個人防護用品給加拿大，許多人在捐贈時特別表達對馬偕的感念之情。

台灣除了是關鍵醫療供應鏈的重要一環外，還運用醫療研發實力為全球抗疫作出貢獻。舉例來說，台灣正積極開發對抗新型冠狀病毒的候選藥物。此外，國產疫苗之一已獲得緊急使用權和生產許可，並爭取到數個國家認可，包括貝里斯、愛沙尼亞、印尼、馬來西亞、紐西蘭、帛琉、巴拉圭及泰國。

陳錦玲表示，世界衛生組織（WHO）作為領導全球公共衛生發展最重要的國際組織，卻因政治考量，持續排除台灣，嚴重危害全球衛生安全。

陳錦玲強調，150年前，馬偕幫助台灣奠定現代醫療基礎；如今台灣更需要加拿大的協助，在國際場合公開發聲支持台灣以觀察員身分參加今年的世界衛生大會。

專文表示，台灣需要加入世衛組織所有會議、活動和機制，以維護2350萬人民的健康和醫療權利。幫助台灣參與WHA，是彰顯馬偕博愛、人道、平等及台加共享價值的最佳方式。（編輯：郭中翰）1110515