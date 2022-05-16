蔡總統：積極貢獻國際醫療 台灣不應被WHA排除

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（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今天說，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在世界衛生大會（WHA）之外。相反的，台灣的加入，一定能為世界建立更強健的衛生體系，來面對未來各項挑戰。

蔡總統透過臉書發文指出，這陣子，面對疫情的變化，在大家的團結合作下，台灣進行各項防疫策略調整、防疫物資盤整及醫療量能整備。這幾年全球面對疫情挑戰，更凸顯了，病毒是不分國界，健康防疫不該有國界。

她說，世界衛生大會（WHA）即將展開，她要感謝友邦以及全球民主夥伴，這段時間以來，紛紛用行動支持台灣的參與，各代表處以及許多海內外的朋友也積極站出來，讓世界聽到「Taiwan Can Help, and Taiwanis Helping」。在台灣面對疫情挑戰之際，這股力挺浪潮更顯溫暖。

蔡總統指出，自從全球疫情爆發，台灣不僅向國際捐贈口罩、醫療器材以及疫苗等人道救援，也和全球夥伴分享經驗，共同對抗疫情的挑戰。台灣也同樣獲得許多國家的奧援，撐過防疫的關鍵時刻。

蔡總統並分享一支影片，她說，透過影片可以看到，台灣醫師杜繼誠在非洲醫療團服務15年，致力改善當地居民的健康；台灣醫療團隊的助產士訓練計畫，更大幅降低當地產婦及新生兒死亡率。

她說，不論何時，台灣都持續向世界展現，台灣有決心也有能力幫忙，並為國際社會做出重要貢獻。她相信，這就是世界衛生組織（WHO）「Health for All」的具體展現。

蔡總統表示，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA之外。相反的，台灣的加入，一定能為世界建立更強健的衛生體系，來面對未來各項挑戰。台灣會持續努力，為國際社會貢獻良善力量，也請大家一起分享這支影片，讓台灣的聲音被聽見。（編輯：郭無患）1110516