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德朝野挺台參與世衛 謝志偉：反映友台趨勢

2022/5/20 00:56
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（中央社記者林育立柏林19日專電）德國朝野今天聯手通過決議，要求政府致力讓台灣參與世衛。駐德代表謝志偉表示，今年首度由黨團出面表達支持，反映德國政壇對台灣態度的轉變。

隸屬執政聯盟的德國社會民主黨（SPD）、綠黨、自民黨（FDP）及最大反對黨基民/基社聯盟（CDU/CSU），今天聯手在國會通過決議，要求政府致力讓台灣以觀察員身份參與世界衛生大會（WHA）。

朝野政黨聯手推動決議，指示政府在外交上有所作為，在德國政壇並不常見，今天的決議可說是德國與台灣關係的里程碑。

駐德代表謝志偉接受中央社記者訪問時表示，過去代表處都是請個別議員簽名支持台灣參與世衛，例如去年有95位議員連署。

今年代表處第一次向各黨團的幹部遊說，由黨團內部先達成共識，然後再橫向串連不同黨團，決議最後由4個黨團一起背書，相當不容易。

其實，近年德國政壇對台灣的態度轉趨友善。去年9月大選，選前綠黨和自民黨在政見中即表示將強化對台關係。

選後綠黨、自民黨、社民黨組成聯合政府，在聯合執政協議、也就是未來的施政計畫中強調德國將在歐盟「一個中國」政策的前提下，「支持民主台灣事務性參與國際組織」。

謝志偉表示，德國朝野政黨都支持台灣參與世衛，反映德國政壇友台的趨勢，讓他感到欣慰，當然一切得歸功台灣政府和民間長年的努力，讓國際社會留下深刻印象。（編輯：楊昭彥）1110520

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