挺台參與WHA 外交部：71國政要議會組織強勁聲援

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（中央社記者游凱翔台北21日電）外交部今天表示，第75屆世界衛生大會（WHA）開議前夕，全球已有71個友好國家的行政機關、立法部門、跨國議會組織，及逾3700名政要、議員及各界國際友人，強勁支持台灣參與「世界衛生組織」。

外交部下午發布新聞稿，對國際支持表達誠摯歡迎與感謝。並指出，今年台灣推動參與WHO及WHA的訴求持續獲得國際各界支持，具有WHO會員國身分的13個友邦已向WHO秘書處完成「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，並要求以「補充項目」（supplementary item）列入本屆WHA全會議程。

其餘理念相近國家高階官員，例如加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正、捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）及瑞典外長林德（Ann Linde）等，近來皆公開表達支持台灣參與WHA，「七大工業國集團」（G7）外長聯合公報也再次明確支持台灣國際參與。

外交部表示，各國立法部門及跨國議會更陸續以通過法案、決議、動議或致函WHO等方式力挺台灣。台灣作為全球負責任的國際夥伴及重要利益攸關者，對於全球抗疫及疫後復甦的貢獻，國際社會有目共睹且高度認同。

外交部強調，國際社會支持台灣參與WHA的力道顯著增長，足證各國日益認知台灣參與WHO的重要性與急迫性，呼籲WHO實踐其憲章與宗旨，並傾聽各方支持台灣參與WHO訴求，儘速接納台灣平等、有尊嚴參（編輯：郭無患）1110521