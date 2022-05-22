美駐聯合國大使推文 WHA會前赴台灣晚會力挺

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（中央社記者黃雅詩台北22日電） 第75屆世界衛生大會（WHA）今天登場，美國駐聯合國大使克羅克（Sheba Crocker）昨晚在推特發文指出，她很高興在開會前夕應邀出席台灣主辦的晚會，並在貼文標籤「台灣能幫忙」，呼籲讓台灣加入世界衛生組織（WHO）。

外交部官方推特（Twitter）帳號留言回應指出，感謝克羅克承認「台灣能幫忙」將促進世界衛生組織「全民均健」（Health for All）的目標，台灣珍惜美國對台灣2350萬人民堅若磐石的友誼，台美將堅定站在一起。

美國駐聯合國大使正式名稱為「美利堅合眾國常駐聯合國代表」（the Permanent Representative of the United States of America to the United Nations），是特命全權大使，也是除了總統與國務卿等人外，美國在聯合國安理會、聯合國大會等在內的常駐聯合國有關工作的最高領導人。

克羅克貼文指出，世界衛生大會將會受惠於台灣世界級的醫衛專業、研究、能力，以及「台灣能幫忙」的理念，WHO應該實踐其涵括所有人的「全民均健」承諾。

第75屆WHA在22日到28日於瑞士日內瓦舉行，衛福部政務次長李麗芬率領的宣達團與立委視導團抵達日內瓦，外交部昨晚舉行「台灣之夜」酒會。台灣的13個友邦已提案要求將「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」列入補充議程。世衛總務委員會將於22日傍晚閉門討論，翌日也會在全會討論，由全會決定是否排入議程。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前發表措辭友台的公開聲明，「強力敦促」本屆世界衛生大會支持台灣以觀察員身分與會。

美國在台協會（AIT）與澳洲、英國、加拿大及日本駐台代表處昨天也發布聯合新聞稿，重申一致支持台灣參與世衛組織事務，並以觀察員的身分參加WHA。（編輯：林淑媛）1110522