馬偕衛生友誼紀念會 加拿大友人聲援台灣參加WHA

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（中央社記者程愛芬溫哥華21日專電）今年是加拿大人馬偕博士來台傳教、行醫、辦學150周年，加拿大全球台灣醫衛總會舉辦記念活動，感念馬偕博士對台灣的貢獻外，並呼籲各界支持台灣以觀察員身份參加世界衛生大會（WHA）。

這場「台加150年馬偕全球衛生友誼紀念會」有來自加拿大聯邦和省級地方政府官員，以及醫衛專家和僑界社區代表等共約100人參與20日在大溫哥華舉行的紀念會。加拿大全球衛生協會會長邱麗蓮頌揚馬偕博士（George Leslie Mackay）「寧願燒盡，不願銹壞」座右銘，是他一生的寫照，並激勵著無數後代人。

加拿大第一民族財務管理委員會（First Nations Financial Management Board）執行長亨格弗德（Geordie Hungerford）是馬偕家族後裔，他致詞時感謝台灣各界對馬偕的尊敬感念，身為馬偕後人，他感到無上光榮。

他說：「我曾經於90年代末期到過台灣，當時特地到馬偕醫院參觀，有機會對先人馬偕有更深入的了解，深深為他貢獻台灣的精神所感動。我常聽加拿大華人說自己是『華僑』，我想馬偕就是『加僑』，是台灣和加拿大建立起友誼的第一座橋樑。」

加拿大執政自由黨國會議員兼加台國會友好協會主席史葛洛（Judy Sgro）親自從安大略省多倫多飛抵溫哥華參加紀念會。她說，想起馬偕博士於1872年從加拿大安大略省遠渡重洋抵達台灣淡水，展開為台灣奉獻的傳奇一生，開啟加拿大和台灣悠久的情誼，令她非常感動。

她說：「其他的活動我很難保證參加，但一聽到這個活動，就早早排定時間，務必親自出席。100多年前的馬偕博士無私地呵護著台灣人民的健康與生活，在疫情初期，我們也看到台灣政府和人民慷慨地捐贈醫療物資給加拿大，這顯示我們兩方的情誼歷久彌堅。」

聯邦新民主黨國會議員戴偉思（Don Davies）在現場致詞提到，加拿大和台灣都擁有世界上少見的「全民醫療保險」，是一種不分貧富貴賤而令所有人可同享醫療服務的制度，雙方有許多值得彼此進一步交流學習的地方。

聯邦保守黨臨時黨魁柏根（Candice Bergen）和4名保守黨國會議員古柏（Michael Cooper）、保羅胡斯（Pierre Paul-Hus）、簡納儒（Matt Jeneroux）、吉欽（Robert Kitchen）均透過錄影致詞聲援台灣參加即將召開的世界衛生大會，呼籲世界衛生組織（WHO）排除政治因素，以全球人民醫療福祉為優先。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣感謝加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和其他反對黨議員們同聲支持台灣參加國際組織。她提到「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」（ Taiwan can help and Taiwan is helping ）的形象已經深入國際社會許多人的心中。

她說，日前參加了溫哥華綜合醫院（Vancouver General Hospital）的一場論壇活動，現場醫護專家都讚揚台灣在對抗新冠疫情中的優異表現，還捐助很多醫療物資到世界各地，因此台灣絕對有能力對世界做出更大的貢獻，希望加拿大可以成為協助台灣參與世界的重要支柱。

最後，加拿大卑詩大學教授及社區健康雲端創新中心主任何建韜醫生在紀念會上發表專題演講「數位創新為全球大流行及全球衛生作出反應」，除了分享加拿大的醫療數位化之外，也強調後疫情時代，台灣和加拿大可攜手在智慧醫療領域共創雙贏。

與此同時，大溫哥華台灣菁英協會宣布成立，藉此為大溫哥華地區的台裔青年提供一個交流平台，並在海外傳承台灣文化。與會者也齊聲敦促加拿大及世界能支持台灣參加世界衛生大會。（編輯：高照芬）1110522