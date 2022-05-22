台灣參加WHA 游錫堃：政治因素不該是唯一條件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北22日電）立法院長游錫堃今天表示，台灣醫療實力及在疫情期間與各國互助所展現出的人道精神，WHO沒有任何正當理由將台灣拒於門外；政治因素不該是台灣參加WHA的唯一條件，嚴正呼籲WHO邀請台灣參加今年的WHA。

2022年世界衛生大會（WHA）今天在瑞士日內瓦登場，台灣仍未獲邀請以觀察員身分出席，而率領台灣行動團的衛福部政務次長李麗芬和立委視導團已抵達日內瓦。衛福部長陳時中表示，行動團目標是「我們要有貢獻參與。」

立法院長游錫堃今天在臉書發文表示，台灣很遺憾地在中國打壓下仍無法參與會議，立法院作為全國民意最高機關，組成了跨黨派視導團前往日內瓦，共同為台灣全體人民發聲。

游錫堃指出，政治因素不該是台灣參加WHA的唯一條件，嚴正呼籲WHO正視國際社會支持台灣的強烈訊號，並邀請台灣參加今年的WHA，完整全球公衛拼圖，才是真正履行「人人享有健康」的承諾。

游錫堃表示，台灣的醫療實力以及在疫情期間與各國互助所展現出的人道精神，國際社會都看見了，世界衛生組織（WHO）沒有任何正當理由可以將台灣拒於門外。

游錫堃指出，在所有醫療人員及全體台灣人民的努力下，台灣將持續在全球醫療體系貢獻己力，讓WHA認知到需要台灣參與大會的急迫性與重要性，讓世界看見台灣的「堅韌」與「良善」。（編輯：黃國倫）1110522