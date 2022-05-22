世衛健走活動 台灣行動團盼健康平權說到做到

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行動團團長衛福部次長李麗芬（右4）以及立委林靜儀（右3）、李德維、陳玉珍及王婉諭22日都出席WHO舉辦的言出必行健走活動，也呼籲世衛能說到做到，捍衛健康平權，不忽視所有人的健康。中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 111年5月22日

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（中央社記者曾婷瑄日內瓦22日專電）世界衛生組織（WHO）今天在會議召開前照往例舉辦健走活動。台灣世衛行動團全員出動，不讓台灣聲音缺席。衛福部次長李麗芬和參與者都表示，希望健康平權不再只是口號，而要說到做到。

時隔兩年，世衛大會終於恢復實體會議，每年會前舉辦的健走活動也在溫和氣候中拉開序幕。現場聚集上千名來自世界各地與會者，身穿大會免費發放的「言出必行」（Walk the Talk）T恤，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也親臨現場致詞。

為了讓世界各國聽到台灣的聲音，台灣世衛行動團團長李麗芬加入健走行列。她告訴中央社，尤其希望世衛能聽到台灣人民想加入世衛的聲音，並正視台灣的平等健康權。

李麗芬強調，會努力到最後一刻，希望明天能進入世衛大會。大會安排專業會議、雙邊論壇、技術會議，還有其他國際組織舉辦的周邊會議。

她說，這次衛福部有8個單位一起出來，透過衛福部不同司署的專業，跟國際專家友人分享台灣經驗，表達台灣要加入世衛組織的決心。

當地台僑表示，過去曾有僑胞拿國旗被中國人向主辦方抗議的事件，但大家不會被打倒，選擇戴上別針、花布等台灣象徵物，搭配寫有台灣的各式旗幟口號，繼續對外發聲。

立委視導團成員、民進黨立委林靜儀受訪說，「雖然台灣很難成為他們（WHA）的會員，但還是要讓大家知道。我們身體力行參加，也希望在過程中可以有人知道、聽到我們台灣的聲音」。

一路走來，不少外國朋友加入台灣遊行行列當中，其中包括司法人員利貝（Linda Libae），她說來的原因是為了聲援台灣團體，「我深信民主原則，我認為台灣是該地區的典範，實現了自由、民主的概念。所以必須為這個國家的民主原則受到尊重而奮鬥」。

手拿「為何澳洲能參加歐洲歌唱大賽而台灣卻不在世界衛生組織內？」看板的福斯特（Richard Foster）則說，台灣不在世衛，對台灣和世界都不是好事，「世衛大會的口號是健康平權，但並未平權，而是只有對他們方便的人才有」。

僑團也自發努力動員。歐洲台灣醫事聯盟執行長王振烽告訴中央社，「這個健走叫Walk the Talk『言出必行』，不要光講話，也要有實際行動。世衛辦這個活動對台灣來講就是這個意思。你要言出必行，不要光講『健康平權』，也要把全台灣2300萬人當作是人命、人權」。

健走後，第75屆世界衛生大會也於22日下午正式揭開序幕。目前已經有13個台灣友邦國家向WHO秘書處提案邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。提案將在今天由世衛總務委員會閉門討論，明天再由全會決定是否排入議程。（編輯：周永捷）1110522

來自世界各地的台僑佩戴各種台灣元素的配件，包含台灣黑熊和茄芷袋。僑胞告訴中央社，台灣是世界的一分子，台灣的健康人權也是相同重要的，希望世衛讓台灣參與世衛大會。中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 111年5月22日

世衛大會召開前夕照往例舉辦健走活動，開始前主辦單位帶領熱身，全場跳起來。台僑表示，不想缺席任何能替台灣發聲的機會，告訴世界台灣參與國際組織的決心。中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 111年5月22日