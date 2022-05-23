紐約僑界總督島路跑 聲援台灣參與世衛

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大紐約地區僑界、友邦與理念相近國家代表21日組隊參加總督島路跑活動，以具體行動支持台灣參與世界衛生組織的訴求。（駐紐約辦事處提供）中央社記者尹俊傑傳真 111年5月23日

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）第75屆世衛大會召開前，大紐約地區僑界、友邦與理念相近國家代表21日組隊參加總督島路跑活動，響應世衛「全民均健」理念，並以具體行動支持台灣參與世衛的訴求。

駐紐約辦事處長李光章當天清晨偕同仁與眷屬，和僑界及國際友人共50多人自曼哈頓下城搭乘渡輪出發前往總督島（Governors Island），參加紐約市跑步協會（NYCRUNS）舉辦的年度「熱愛夏天」（Summer Loving）環島路跑活動。

台灣隊成員除大紐約區台灣同鄉會、Keep Taiwan Free、大紐約區僑界急難救助協會、紐約台灣會館等僑社代表外，也包括來自史瓦帝尼、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、宏都拉斯、馬爾他騎士團等友邦與理念相近國家的駐聯合國代表團官員與記者。

隊員身著印有Health for All, Taiwan Can Help（全民均健，台灣能幫忙）、I Love Taiwan（我愛台灣）字樣的醒目亮綠色T恤參賽，期盼以跑會友，凝聚更多支持台灣的力量。

第75屆世界衛生大會（WHA）22日至28日在瑞士日內瓦舉行，台灣連續第6年未獲邀參加，有別於2009年至2016年兩岸關係和緩時以觀察員身分與會的待遇。

駐紐約辦事處轄區的康乃狄克州眾議會及紐約州參、眾議會近期相繼通過支持台灣參與世界衛生組織（WHO）的決議；大紐約地區35個僑社也連署聲明，呼籲世衛組織正視台灣人民健康權利及台灣作為國際醫療援助提供者的能量，研議以制度化方式接納台灣參與世衛大會。

李光章透過新聞稿表示，台灣有許多應對公衛醫療及防疫議題的專業經驗，全球正面臨前所未有的健康威脅，需要緊密的國際合作。邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會，將體現世衛組織對「全民均健」及以包容性做法推動國際衛生合作的承諾。

李光章說：「我們在此鄭重籲請WHO將台灣納入全球公衞體系，讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動，與世界各國攜手共同落實WHO憲章『健康是基本人權』及聯合國永續發展目標『不遺漏任何人』的願景。」

為鼓勵更多民眾響應及支持台灣參與世衛，第75屆世衛大會召開期間，駐紐約辦事處在臉書（Facebook）和Instagram粉絲專頁舉辦抽獎活動，參加者有機會抽中為這次路跑特製的限量T恤。（編輯：馮昭）1110523