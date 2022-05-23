立陶宛衛生部長WHA期間與台衛福次長會談雙邊合作

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）第75屆世界衛生大會（WHA）22日到28日在瑞士日內瓦舉行，立陶宛衛生部今天在社群網站發文指出，立陶宛衛生部長杜爾基斯（Arunas Dulkys）已經與台灣衛福部政務次長李麗芬當面討論雙邊健康合作議題。

台灣今年仍未能獲邀以觀察員身分參與WHA，但外交部與衛福部共同策劃的行動宣達團，仍積極爭取和各國與會衛生首長舉行雙邊會談，並透過周邊活動宣傳台灣參與世界衛生組織（WHO）理念。

立陶宛衛生部今天在官方推特（Twitter）發文，證實李麗芬已與立陶宛衛生部長杜爾基斯會談，貼文指出，杜爾基斯與李麗芬不僅討論未來在健康領域可能的合作議題，彼此並同意，台灣與立陶宛的合作將促進一個更健康也更友善的人類社會。

台灣今年再度因中國打壓，未獲世界衛生組織（WHO）寄發邀請函，外交部日前對此表達遺憾不滿。

不過今年台灣在國際社會獲得的支持聲浪，較往年層級更高、範圍更廣、力道更強，除美國國務卿布林肯（Antony Blinken）公開發言積極敦促WHO邀請台灣，另獲歐洲地區包括歐洲議會等34國超過1500位議員聲援，以及「七大工業國集團」（G7）外長與衛生部長會議後的聯合公報都公開支持台灣參與國際組織。

台灣13個友邦已向WHO提出要求邀請台灣以觀察員身分參與WHA大會的補充提案，提案會先在總務委員會中閉門審議，審議結果將提交至全會，並可望依程序舉行正反方的二對二辯論。（編輯：郭無患）1110523