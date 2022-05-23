WHA開議 邀台灣參與提案為攻防重頭戲

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（中央社記者曾婷瑄日內瓦23日專電）世界衛生大會今天開議，由13個友邦提出的「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」案預計將成為上午辯論重頭戲。除友邦外，也盼理念相近國為台仗義執言，將提案列入議程。

睽違兩年，世界衛生大會（WHA）全會23日以實體方式正式展開。根據世界衛生組織（WHO）官網，「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」是本屆唯一的議程補充項目（supplementary item）提案，預計於日內瓦時間23日上午進行二對二辯論，決定是否排入議程。

具有WHO會員國身分的13個友邦－貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、吐瓦魯，於5月間紛紛致函世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）正式提案。

友邦教廷因僅具觀察員身分，無法加入提案。

提案內容指出，WHO的基本目標是確保並推動全人類的健康與福祉，有鑒於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）這場人類悲劇與全球公衛危機，「台灣處理疫情爆發的經驗與專業對於建構後疫情復甦韌性的全球努力會是有價值的」。

提案國對於台灣「作為國際社會的獨立成員，以及許多世衛成員國際人道救助的提供者，卻無法被完整納入所有世衛技術會議、機制與活動內」表達關切。因此呼籲世衛意識到，「只有當『世界良善力量』的台灣能直接參與國際社會共同努力，世衛『健康平權』的終極目標才能達成」。

官網顯示，幾乎台灣所有友邦都已登記於世衛大會中發言，可期待在相關議程時發言挺台。

此外，英國政府網站昨天公布新聞稿表示，英國在台辦事處、美國在台協會、澳洲駐台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、日本台灣交流協會攜手重申支持台灣有意義地參與世界衛生組織工作，並以觀察員身分參與世界衛生大會。因此，除友邦外，理念相近國家也有發揮空間。

根據WHA程序，昨晚總務委員會就台灣提案閉門討論，並向全會提出建議；接著預計於今天開議後進行辯論，再最終決定是否排入議程。（編輯：馮昭）1110523